- Publicidad -
Dominicanos en ExteriorNew York

En EE. UU. este lunes es feriado por ser Día de los Presidentes; cierre de muchas oficinas

Ramón Mercedes16 de febrero de 2026
20 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- Este lunes 16 se conmemora en Estados Unidos el Día de los Presidentes, un feriado nacional que impacta el funcionamiento habitual de diversas instituciones y comercios en todo el país.

Los Tribunales y agencias federales, oficinas públicas, estatales y locales permanecerán cerradas, de acuerdo con la Oficina de Administración de Personal de EE.UU. (OPM).

En territorio estadounidense residen 2,398,009 dominicanos, según el último informe del Instituto de Dominicanos(as) en el Exterior (INDEX) publicado en julio de 2025 y miles de ellos utilizan a diario los servicios en estas oficinas.

Entre las dependencias que no laboran hoy y los quisqueyanos, entre otras etnias, utilizan a diario figuran:

Servicio Postal y/o Correo (USPS); la mayoría de las instituciones bancarias y las sucursales de la Reserva Federal, aunque los cajeros automáticos y la banca en línea seguirán operando.

Asimismo, la Bolsa de Valores de NY (NYSE) y el Nasdaq estarán cerradas; las oficinas gubernamentales y las escuelas públicas.

Estarán abiertos, supermercados, centros comerciales, restaurantes y farmacias e incluso muchos ofrecen rebajas en sus productos, aunque es posible que operen con horarios reducidos. Además, servicios de entrega privados: UPS y FedEx suelen operar con normalidad.

El Día de los Presidentes tiene sus raíces en 1885, cuando se instauró oficialmente para conmemorar el natalicio del primer mandatario en los EUA, George Washington. Fue el primer feriado federal en honor a una figura individual.

Esta tradición cambió de enfoque en 1971, año en que el feriado se amplió para abarcar el legado de todos los presidentes de Estados Unidos y se celebra el tercer lunes de febrero.

Visited 22 times, 22 visit(s) today
- Publicidad -
Ramón Mercedes16 de febrero de 2026
20 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Es presuntamente dominicano causante primer asesinato de 2026 en Metro NYC

16 de febrero de 2026

Inmigración abrirá centros de detención en ciudad Chester al norte estado NY; residen dominicanos

16 de febrero de 2026

Pobreza en NY aumenta entre personas mayores 65 años; figuran miles de dominicanos

16 de febrero de 2026

Dominicanos afectados en recientes hechos de sangre ocurridos en El Bronx

16 de febrero de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!