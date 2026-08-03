Moradores del Residencial Pablo Mella denuncian prolongados apagones y amenazan con protestas

SANTO DOMINGO.– Residentes del Residencial Pablo Mella, ubicado en el kilómetro 18 de la Autopista Duarte, denunciaron los constantes apagones que, según afirman, afectan diariamente a esa comunidad mientras los sectores aledaños permanecen con el servicio eléctrico de manera normal.

Los comunitarios expresaron su indignación al asegurar que, pese a cumplir con el pago de sus facturas, las interrupciones del servicio son cada vez más frecuentes y prolongadas. Asimismo, señalaron que las tarifas de la energía eléctrica continúan aumentando, situación que califican como un abuso para las familias del residencial.

«Es injusto que todos los sectores cercanos estén iluminados y nosotros permanezcamos a oscuras durante horas», manifestaron varios residentes, quienes aseguran que la situación ha provocado pérdidas económicas, dificultades para realizar las labores cotidianas y preocupación por la seguridad de la comunidad.

Los moradores hicieron un llamado a EDESUR para que atienda de manera urgente la problemática y adopte las medidas necesarias para garantizar un servicio eléctrico estable y de calidad.

Finalmente, advirtieron que, de no recibir una respuesta satisfactoria en los próximos días y si continúan los apagones, se verán obligados a salir a las calles a realizar jornadas de protesta en demanda de una solución definitiva.

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