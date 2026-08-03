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Confirman primer caso del virus Bourbon en NY; hay alerta por falta de tratamiento

Ramón Mercedes3 de agosto de 2026
0 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- Se confirma el primer caso del virus Bourbon en Nueva York, detectado en un paciente de Long Island, lo que genera preocupación por posibles casos no detectados.

El virus Bourbon es una enfermedad rara transmitida por garrapatas, específicamente por la garrapata estrella solitaria, que presenta síntomas como fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas, sarpullido, y para la cual no existen vacunas ni tratamientos específicos.

En Nueva York, las muestras sospechosas deben enviarse al Departamento de Salud estatal y la limitada disponibilidad de pruebas, junto con el bajo conocimiento sobre el virus, facilita que algunos casos no se detecten.

El primer caso se identificó en Kansas en 2014 y resultó mortal; también se reportó otra muerte asociada al virus en 2026. Los científicos relacionan el riesgo con el aumento de venados de cola blanca, hospedadores principales de la garrapata, y a inviernos más cálidos, que favorecen su expansión.

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Ramón Mercedes3 de agosto de 2026
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