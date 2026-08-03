A partir de este lunes USA impondrá fianzas de hasta $20,000 para visas de turismo y negocios a unos 50 países; RD no figura
NUEVA YORK.- A partir de este lunes Estados Unidos impondrá fianzas de hasta 20 mil dólares para visas de turismo y negocios a unos 50 países, en su mayoría africanos y algunos de América, indicó el pasado viernes el Departamento de Estado. La RD no figura entre esos países.
La medida hace permanente un programa piloto que entró en vigor en agosto del año pasado y afecta a quienes solicitan visados B-1/B-2 para viajar a EE.UU.
Entre los paises figuran cuatro de América, entre ellos Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela. Del África, Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda, entre otros.
Los funcionarios consulares tendrán discreción a la hora de decidir el monto de la fianza que se le exigirá a los solicitantes, que podrá ser de 10.000, 15.000 o 20.000 dólares.
Bajo este programa, los solicitantes deben pagar el monto para poder solicitar un visado. El dinero será manejado por el Departamento de Tesoro y el Departamento de Estado y, según el Gobierno, les será devuelto una vez concluyan su estancia en EE.UU.
El Gobierno de Trump presenta la medida como parte de su campaña para reducir la inmigración y asegura que se aplica a países cuyos ciudadanos suelen permanecer en EE.UU. más tiempo del autorizado por sus visados.
Según señaló el Departamento de Estado, durante este primer año piloto, se identificaron 20,000 solicitudes que debían pagar fianza y la mitad de ellas decidieron abandonar el proceso y no pedir un visado.