En siete meses van 7,527 personas fallecidas a tiros en USA y 14,058 heridas; muchas de gravedad

NUEVA YORK.- En siete meses, la cantidad de 7,527 personas han muerto por heridas de bala en Estados Unidos y 14,058 han resultado heridas, algunas de gravedad.

Entre las víctimas hay 635 menores fallecidos y 1,774 heridos; varios se encuentran en estado crítico. Asimismo, 25 agentes de policía han muerto por armas de fuego y 182 han resultado heridos, algunos de gravedad.

Estas estadísticas corresponden al Archivo de Violencia Armada (GVA), con sede en Washington, D. C., que recopila información sobre incidentes de violencia armada en territorio estadounidense.

Estas cifras no incluyen las muertes por suicidio con armas de fuego. En EUA se registran aproximadamente entre 48.800 y 49.500 muertes por suicidio al año, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El informe Vital Statistics Rapid Release de los CDC estimó un total de 48,789 muertes por suicidio en 2025. En 2024 se registraron 48,824 muertes. En 2023, la cantidad de 49,300.

Las estadísticas históricas de organizaciones como la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio (AFSP) muestran que las muertes por suicidio son aproximadamente cuatro veces más altas en hombres que en mujeres.

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