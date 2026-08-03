INTEC STEM presenta logros durante encuentro latinoamericano de educación STEM en Perú

SANTO DOMINGO. – El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), a través de su iniciativa INTEC STEM, participó en el V Encuentro de la Red STEM Latinoamérica, celebrado del 20 al 24 de julio en Lima, Perú, donde su proyecto fue seleccionado para presentarse en la Expo Innovación STEM+, un reconocimiento que destaca el impacto y la calidad de las iniciativas que impulsa la universidad en favor de la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

La propuesta de INTEC fue escogida entre más de 150 iniciativas provenientes de distintos países de América Latina, consolidándose como una de las experiencias más relevantes exhibidas durante este espacio de innovación educativa que reunió proyectos con resultados de alto impacto en la formación STEM.

La delegación de INTEC estuvo presidida por su Rector, Arturo Del Villar, y por Anileydis Colón, coordinadora de Promoción de la Educación STEM, quienes participaron en una agenda académica que incluyó conferencias magistrales, paneles de discusión, mesas de diálogo, talleres especializados y espacios de intercambio de experiencias junto a representantes de universidades, organizaciones y líderes del ecosistema STEM de la región.

El rector del INTEC valoró la selección de la iniciativa como un reconocimiento al impacto alcanzado y al compromiso institucional con la transformación educativa.

“La selección de INTEC STEM entre más de 150 iniciativas de América Latina confirma que, cuando la educación conecta el conocimiento con la experimentación, la innovación y los desafíos reales de la sociedad, puede abrir nuevas oportunidades. Para el INTEC, esta experiencia consolida nuestro esfuerzo de acercar la ciencia y la tecnología a los más jóvenes, fortalecer las vocaciones STEM y aportar, desde la colaboración regional, a una educación más orientada al futuro”, afirmó Del Villar.

En tanto que Anileydis Colón destacó el impacto de la iniciativa universitaria en miles de estudiantes preuniversitarios, “hemos sido testigos de la importancia de que nuestros jóvenes aprendan sobre las oportunidades de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, despertando nuevas posibilidades para su futuro y para el futuro de nuestro país”, dijo la coordinadora de Promoción de la Educación STEM.

A través de la iniciativa “Ruta INTEC STEM”, la universidad ha alcanzado a 10,026 estudiantes de nivel preuniversitario. Desde el inicio formal del proyecto en 2024 se han coordinado 122 experiencias educativas, que incluyen visitas, talleres, ferias y campamentos diseñados para acercar a los jóvenes a las ciencias y la tecnología de forma práctica.

Durante el encuentro, realizado el Campus Central de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en Perú, los participantes abordaron tendencias, desafíos y oportunidades para fortalecer la educación STEM en América Latina, promoviendo la colaboración entre instituciones comprometidas con la formación de nuevas generaciones capaces de responder a los retos científicos, tecnológicos y sociales del presente y del futuro.

La participación de INTEC en este escenario internacional coloca la universidad como referente regional en la promoción de metodologías innovadoras para la enseñanza de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como en el desarrollo de iniciativas que contribuyen a transformar la educación desde un enfoque interdisciplinario e inclusivo.

Sobre el V Encuentro de la Red STEM Latinoamérica

El V Encuentro de la Red STEM Latinoamérica reunió a representantes de instituciones académicas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y especialistas de diversos países, convirtiéndose en un espacio para compartir buenas prácticas, generar alianzas estratégicas y visibilizar proyectos que impulsan la innovación educativa en la región.

Estos encuentros se desarrollan una vez al año desde 2021, lo que ha permitido avanzar como un ecosistema de innovación social y educativa basado en la colaboración y coincidencia de propósitos.

Desde el primer Encuentro en Bogotá en 2021, los Encuentros han ido iterando por la región. Colombia, México, Chile y ahora Perú han sido sede. En cada cita el país anfitrión hace suyo el propósito de la Red, da cuenta de sus innovaciones y pone en foco en fomentar una educación STEM+. El Encuentro permite que convivan el carácter regional de la Red con lo local. Este año el lema elegido fue “Colaborar para transformar: Juntos por comunidades y territorios sostenibles”.

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