Antonio Taveras llama a utilizar el voto como herramienta para transformar la política dominicana

Santo Domingo Este. – El senador Antonio Taveras Guzmán exhortó a la ciudadanía a utilizar el voto como la principal herramienta para transformar la política dominicana, al afirmar que representa el mayor poder que tienen los ciudadanos para decidir el rumbo del país y fortalecer la democracia.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro organizado por Fuerza Comunitaria, organización que agrupa a las juntas de vecinos de Santo Domingo Este, donde presentó su libro La Democracia del Favor ante líderes comunitarios y representantes de distintos sectores del municipio.

Durante su intervención, el legislador explicó que la obra busca generar una conversación sobre la forma en que se practica la política en la República Dominicana y promover una transformación basada en el ejercicio de los derechos ciudadanos.

«Tenemos el poder del voto para decidir quién nos gobierna y quién nos representa», expresó Taveras, al destacar que el sufragio debe convertirse en un instrumento para impulsar los cambios que demanda la sociedad dominicana.

El senador sostuvo que el clientelismo ha normalizado una relación de dependencia entre los ciudadanos y los actores políticos, obligando a muchas personas a recurrir al favor para acceder a derechos fundamentales como la salud, la vivienda, el empleo y la educación.

En ese sentido, afirmó que el Estado debe garantizar esos derechos sin que los ciudadanos tengan que depender de intermediarios políticos. «Los derechos están establecidos como derechos y no como favores», enfatizó.

Como parte de la actividad, Taveras compartió varias de las historias recogidas en La Democracia del Favor, inspiradas en experiencias reales de ciudadanos que acuden diariamente a representantes políticos en busca de soluciones a necesidades que deberían ser atendidas por las instituciones públicas. Para el legislador, estos testimonios evidencian la necesidad de fortalecer una democracia sustentada en derechos y no en relaciones de dependencia.

El encuentro reunió a dirigentes comunitarios, presidentes de juntas de vecinos y ciudadanos de Santo Domingo Este, quienes participaron en un diálogo sobre participación ciudadana, democracia y el papel del voto como herramienta de transformación social.

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