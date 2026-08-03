NFC en celulares: qué es, cómo funcionan los pagos sin contacto y por qué reemplazan a las tarjetas físicas

República Dominicana. Julio de 2026. Durante años, llevar una billetera significaba tener efectivo, tarjetas y documentos. Hoy, muchas de esas funciones pueden concentrarse en un solo dispositivo: el smartphone. Gracias a la tecnología NFC, acercar el celular a una terminal de pago puede ser suficiente para completar una compra en segundos, pagar el bus o hacer el check in en el aeropuerto.

Pero ¿qué es exactamente NFC? ¿Cómo funciona un pago sin contacto? ¿Es diferente a pagar con un código QR? ¿El NFC sólo sirve para realizar pagos? Esta tecnología, que durante mucho tiempo estuvo asociada a equipos premium, comienza a llegar a más smartphones y cambia la manera en que las personas interactúan con el dinero y los servicios digitales.

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Qué debes saber sobre pagos y transferencias gracias a NFC

NFC permite realizar pagos sin contacto acercando el smartphone a una terminal compatible.

El celular puede funcionar como una billetera digital, integrando métodos de pago y servicios.

NFC y QR son tecnologías diferentes: QR utiliza la cámara del teléfono, mientras NFC funciona mediante comunicación inalámbrica de proximidad.

Los pagos NFC son rápidos y seguros gracias a los sistemas de autenticación del smartphone.

Todos los celulares Motorola incorporan NFC1: esta tecnología ya no es exclusiva en equipos de alta gama

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¿Qué es NFC y para qué sirve en un celular?

NFC (Near Field Communication o comunicación de campo cercano) es una tecnología inalámbrica que permite intercambiar información entre dispositivos ubicados a pocos centímetros de distancia.

En los smartphones, una de sus aplicaciones más conocidas son los pagos sin contacto, una función que permite utilizar el celular como una billetera digital para realizar compras en comercios compatibles.

Al acercar un teléfono con NFC activado a una terminal de pago, ambos dispositivos se comunican de forma segura para completar la operación. De esta manera, el usuario puede pagar sin utilizar efectivo ni sacar una tarjeta física.

¿Cómo funcionan los pagos sin contacto con NFC?

Para utilizar pagos NFC se necesita:

Un smartphone compatible con tecnología NFC.

Una aplicación de pagos o billetera digital configurada.

Un comercio con una terminal habilitada para pagos sin contacto.

El proceso es simple:

El usuario configura su método de pago en el celular. Acerca el smartphone al lector NFC. La operación se valida mediante los sistemas de seguridad del dispositivo. El pago se completa en pocos segundos.

Entre las plataformas que utilizan este tipo de tecnología se encuentran diferentes billeteras digitales y servicios financieros que permiten aprovechar los beneficios de los pagos digitales desde dispositivos compatibles.

NFC vs. QR: ¿cuál es la diferencia?

Los pagos con NFC y los pagos mediante códigos QR comparten un mismo objetivo: facilitar las transacciones digitales y reducir la dependencia del efectivo o las tarjetas físicas. Sin embargo, utilizan tecnologías diferentes y ofrecen experiencias distintas al momento de realizar una compra.

Los pagos con QR funcionan mediante un código que el usuario escanea con la cámara del celular desde una aplicación de pagos o banca digital. Este sistema tuvo una rápida adopción porque prácticamente cualquier smartphone con cámara puede utilizarlo, sin necesidad de contar con hardware adicional.

En cambio, los pagos con NFC utilizan una comunicación inalámbrica de corto alcance entre el celular y una terminal compatible. El usuario solo debe acercar el smartphone al lector para completar la operación, de una manera similar a cómo funcionan las tarjetas sin contacto.

La principal diferencia está en la interacción: mientras el QR requiere abrir una aplicación, activar la cámara y escanear un código, NFC permite una experiencia más directa y rápida, ya que el pago se inicia al acercar el dispositivo. Por eso, esta tecnología se convirtió en una herramienta clave para transformar al celular en una billetera digital.

Ambos sistemas son seguros y complementarios. El QR ayudó a expandir los pagos digitales gracias a su accesibilidad, mientras que NFC impulsa una experiencia más fluida para los usuarios que cuentan con smartphones compatibles y comercios con terminales habilitadas.

¿Por qué NFC es importante en los celulares actuales?

Aunque los pagos sin contacto son actualmente una de las aplicaciones más conocidas del NFC, esta tecnología ofrece muchas más posibilidades para aprovechar el smartphone en diferentes situaciones del día a día. Gracias a su capacidad de comunicación inalámbrica de corto alcance, NFC permite que el celular interactúe con otros dispositivos, accesorios y servicios con solo acercarlo.

Uno de sus usos más habituales es la conexión rápida con accesorios compatibles. Por ejemplo, algunos auriculares, parlantes u otros dispositivos pueden vincularse con el smartphone de manera más sencilla mediante NFC, evitando procesos manuales de configuración y facilitando la experiencia del usuario.

La tecnología también puede utilizarse en sistemas de acceso y movilidad. En algunas ciudades, los smartphones con NFC pueden funcionar como una tarjeta digital para ingresar al transporte público, mientras que en otros entornos pueden utilizarse como credenciales para acceder a oficinas, hoteles, eventos o espacios que cuentan con lectores compatibles.

Otro uso interesante son las etiquetas NFC inteligentes. Estas pequeñas etiquetas pueden programarse para activar acciones específicas al acercar el celular. Por ejemplo, una etiqueta ubicada en el escritorio puede activar el modo silencio del teléfono, una colocada en el auto puede abrir una aplicación de navegación o una instalada en un producto puede mostrar información adicional, instrucciones de uso o contenidos digitales.

Además, NFC facilita la interacción con objetos físicos conectados. Un usuario puede acercar su smartphone a un dispositivo, producto o elemento identificado con esta tecnología para acceder rápidamente a información, servicios o experiencias digitales.

De esta manera, NFC se convierte en una herramienta que va mucho más allá de los pagos: ayuda a conectar el mundo físico con el digital y transforma al smartphone en un dispositivo más inteligente, práctico y versátil para las actividades cotidianas.

Motorola acerca NFC a más usuarios

La evolución del smartphone no solo se mide por la potencia del procesador o la calidad de sus cámaras: tecnologías como NFC muestran cómo los celulares se convierten en dispositivos cada vez más integrados a la vida cotidiana.

Motorola continúa ampliando la disponibilidad de tecnologías que mejoran la experiencia diaria dentro de su portafolio de smartphones.

Modelos como moto g67 y moto g77 incorporan NFC para ofrecer funciones como pagos sin contacto y conectividad rápida, acercando herramientas que antes estaban principalmente presentes en equipos de gama alta.

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