Alarma y protestas en el Alto Manhattan por presencia agentes ICE

NUEVA YORK.- Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se presentaron en la avenida Seaman con la calle Isham, en el sector de Inwood, Alto Manhattan, lo que generó alarma entre vecinos y miembros de la comunidad dominicana.

Durante el operativo este fin de semana, algunos residentes protestaron la presencia de los agentes, quienes respondieron lanzando gas pimienta, sin que se reportaran detenciones. En varios puntos de la ciudad los agentes de ICE llevaron a cabo redadas, deteniendo algunas personas.

Más de 120 personas se concentraron este sábado en una protesta convocada por oficiales electos, activistas y organizaciones comunitarias, en respuesta al incremento de operativos de ICE en el Alto Manhattan.

Durante la concentración, hablaron la concejal del área, Carmen De La Rosa, expresando: “es inaceptable la presencia de ICE en nuestra comunidad sin órdenes judiciales, simplemente caminando cerca de nuestros parques, cerca de nuestros hijos, cerca de nuestras familias en una comunidad inmigrante”, dijo.

En términos similares hablaron, el asambleísta Manny De Los Santos, Johanna García, en representación del senador estatal Robert Jackson, el defensor del pueblo de NYC, Jumaane Williams, Trish Anderton, coordinadora de Inwood, y José Alfaro, de la organización Resistencia y Solidaridad (RESO).

Los oradores resaltaron el carácter histórico de Inwood como comunidad inmigrante, repudiaron las tácticas de ICE y advirtieron contra lo que consideran una escalada autoritaria contra inmigrantes.

La comunidad anunció que mantendrá entrenamientos de respuesta rápida y talleres informativos para que los residentes conozcan sus derechos y sepan cómo documentar de forma segura las acciones de las autoridades migratorias. También llamaron a compartir la línea directa (229) 304-8720 y a sumarse a las capacitaciones de defensa contra deportaciones.

Algunos participantes advirtieron que la presencia de ICE en Inwood podría anticipar una intensificación de operativos en Nueva York, en un contexto en el que, según denunciaron, el gobierno federal impulsa acciones que califican como discriminatorias y contrarias a los derechos humanos de la comunidad inmigrante.

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