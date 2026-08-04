Wilson Camacho dice Jean Alain Rodríguez Sánchez deberá responder a la Justicia y a la sociedad por sus hechos

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, aseguró que el Ministerio Público está listo para iniciar el miércoles, 12 de agosto, la presentación de la acusación en el juicio por corrupción administrativa que se conoce contra Jean Alain Rodríguez y compartes en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

“La tarde de hoy, el tribunal terminó de recibir los planteamientos del incidente que ha planteado la defensa y que lo ha planteado simple y llanamente como un grito desesperado y como una forma de tratar de huir a la realidad del proceso que les aplasta”, dijo, al reiterar que, tarde o temprano, Rodríguez Sánchez deberá responder a la Justicia y a la sociedad por sus hechos.

“Yo les aseguro que será asediado por la gran cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio Público en su contra, que es lo que él quiere evitar que suceda, pero, tarde o temprano, tendrá que enfrentarse a las pruebas”, enfatizó Camacho al responder preguntas de periodistas de la fuente de judicial que lo abordaron a la salida del tribunal.

Dijo que el tribunal ha fijado para el próximo miércoles, 12 de agosto, rendir la decisión sobre este incidente, “y, nosotros, una vez más, vendremos listos para iniciar con la presentación de la acusación de este proceso”.

En la anterior audiencia, celebrada el pasado jueves, 30 de julio, el Ministerio Público presentó una cronología de todo el proceso judicial que demuestra las tácticas dilatorias utilizadas por las defensas para retardar el proceso.

En la contrarréplica a la solicitud de extinción de la acción penal, el Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitó al tribunal que sea rechazado el incidente sin fundamento jurídico planteado otra vez por la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez.

El órgano acusador indicó que el exfuncionario presentó el incidente con el propósito de que el sistema de justicia lo favorezca con una declaratoria de extinción de la acción penal y le evite ir a juicio a responder por los hechos de corrupción que se le imputan.

En esta audiencia, el Ministerio Público también estuvo representado por los fiscales Enmanuel Ramírez, Melbin Romero y Rosa Alba García.

El Segundo Tribunal Colegiado, integrado por las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, luego de completar la agenda del día, fijó para el miércoles, 12 de agosto, el fallo sobre el incidente planteado por la defensa de Rodríguez Sánchez.

Acusación contra la red

El expediente acusatorio establece que Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador general de la República.

Además de Rodríguez Sánchez, figuran en el expediente: Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.

También, son procesados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.

Visited 1 times, 1 visit(s) today