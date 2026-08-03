Adán Peguero respalda que Abinader asuma la presidencia del PRM

Santo Domingo Este. – El dirigente político Adán Peguero expresó su respaldo a la propuesta de que el presidente Luis Abinader asuma la presidencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al considerar que su liderazgo sería clave para fortalecer la unidad interna y garantizar la permanencia en el poder de cara a las elecciones de 2028.

Peguero, presidente del PRM en el municipio Santo Domingo Este, afirmó que la cohesión partidaria bajo la figura de Abinader, actuando como líder y árbitro, será determinante frente al escenario político venidero, en el que proyecta al expresidente Leonel Fernández como principal contendiente.

“El presidente ha demostrado ser un líder visionario, comprometido con el desarrollo del país. Más allá de intereses individuales, lo fundamental es el fortalecimiento del partido para garantizar la continuidad de este proyecto político”, sostuvo.

En esa misma línea, el dirigente político Guido Gómez Mazara también respaldó la posibilidad de que Abinader encabece la organización, señalando que existe una tradición política en la que los expresidentes asumen la dirección de sus partidos tras concluir su mandato. “Es una especie de jurisprudencia”, apuntó.

Peguero reiteró que este es un momento decisivo para consolidar los avances alcanzados y estructurar una estrategia que permita al PRM mantenerse en el poder. “Estamos convencidos de que Luis Abinader es el líder que debe guiar al partido hacia el futuro”, concluyó.

PRM elegirá nuevas autoridades

El PRM informó que escogerá por aclamación a sus nuevas autoridades nacionales para el período 2026-2028 durante la Asamblea Nacional de Delegados, convocada para el domingo 9 de agosto a las 9:00 de la mañana, en el Hotel Sheraton.

La convocatoria, emitida por la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI), establece que los miembros del Comité Nacional, en calidad de delegados, aprobarán mediante voto por aclamación los cargos de la presidencia, vicepresidencias, secretaría general y subsecretarías generales del partido.

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