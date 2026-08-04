Tesla apuesta por República Dominicana con la llegada de Solar Roof

Santo Domingo, República Dominicana.- RAAS Solar, empresa dominicana especializada en soluciones de energía solar y socia certificada de Tesla Energy en el país, presentó hoy el lanzamiento oficial de Tesla Solar Roof en República Dominicana, durante un evento celebrado en su Corporativo Sostenible, ubicado en Santo Domingo.

Tesla Solar Roof es un sistema de techado que integra tejas de vidrio con celdas fotovoltaicas, diseñado para generar energía solar sin alterar la estética tradicional de una vivienda. Con este lanzamiento, RAAS Solar amplía la oferta que ha venido desarrollando en el país desde 2020, cuando se convirtió en el primer socio certificado de Tesla Energy en instalar el sistema de almacenamiento Powerwall en territorio dominicano.

“Este lanzamiento no es un producto aislado, es la continuación natural de un trabajo que empezamos hace más de cinco años llevando tecnología Tesla Energy al mercado dominicano. Con Solar Roof le damos a las familias y empresas del país una opción que combina generación solar, resiliencia frente a los apagones y un diseño que se integra a la arquitectura de cada vivienda”, afirmó Carlos Grullón, CEO de RAAS Solar.

La compañía destacó que cada proyecto de Solar Roof pasa por una evaluación técnica particular que considera sombras, orientación, múltiples niveles de techo y las condiciones climáticas propias del Caribe, antes de confirmarse con el cliente, y que la instalación, garantía y soporte técnico quedan a cargo directamente de RAAS Solar en el país.

El sistema se suma al portafolio que RAAS Solar ya ofrece en República Dominicana, que incluye paneles solares convencionales y el sistema de almacenamiento Tesla Powerwall, y puede acogerse a los incentivos fiscales contemplados en la Ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía, así como al programa de Medición Neta.

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