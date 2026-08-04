Apagón prolongado azota a Invidorex: residentes acumulan más de 12 horas a oscuras sin respuesta de Edeeste

Santo Domingo Este. – Una avería eléctrica de alta magnitud mantiene a oscuras a una gran parte del sector Invidorex, en Santo Domingo Este, desde hace más de 12 horas, desatando la indignación de sus residentes ante la falta de respuestas y soluciones por parte de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).

El corte del servicio energético comenzó a registrarse en horas de la mañana, interrumpiendo abruptamente las actividades cotidianas y comerciales de la zona. A pesar de los múltiples reportes y quejas emitidos por los comunitarios a través de las vías de atención al cliente de la distribuidora, hasta el momento las brigadas de la empresa no se han presentado en el lugar para corregir la falla.

Pérdidas y desesperación

La falta de energía por un tiempo tan prolongado ya empezó a generar pérdidas económicas materiales. Comerciantes del sector, como colmaderos y propietarios de pequeños negocios que dependen de la refrigeración, expresaron su temor a que los productos perecederos se dañen por completo si el servicio no es restablecido de inmediato.

Asimismo, las familias afectadas manifestaron su desesperación por las altas temperaturas y la imposibilidad de descansar de forma adecuada. «Hemos llamado a Edeeste en reiteradas ocasiones y lo único que nos dan son números de reporte, pero ninguna solución concreta. Es un abuso», denunció un residente visiblemente molesto.

Los comunitarios de Invidorex hacen un llamado de urgencia a la alta gerencia de Edeeste para que envíe personal técnico calificado a la zona, advirtiendo que de continuar la indiferencia institucional, se verán obligados a convocar protestas pacíficas en las vías principales para hacer escuchar sus reclamos.

Visited 2 times, 2 visit(s) today