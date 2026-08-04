Líderes de Visa, Mastercard y CardNET en el país resaltan madurez de la transformación digital del sistema financiero

Santo Domingo, Rep. Dom. – República Dominicana ha construido bases sólidas para la transformación digital de las finanzas, con avances sostenidos en banca digital, pagos sin contacto, billeteras electrónicas y nuevas soluciones de intermediación que fortalecen la experiencia del usuario y amplían el acceso a productos y servicios financieros, reflejo del nivel de madurez alcanzado por el sistema bancario dominicano, coincidieron representantes de Visa, Mastercard y CardNET en el país.

Los ejecutivos participaron en el panel “El futuro de la banca en América Latina: de la innovación a los nuevos modelos de negocios”, celebrado durante el XIX Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA) y el XXIV Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores (SELATCA), organizados por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y BDO Escuela de Negocios.

Como evidencia de esa evolución, Gustavo Turquía, country manager de Visa; Tomás Alonso, country manager de Mastercard, y Luis Bencosme, presidente del Consejo de CardNET, resaltaron que cerca del 90% de las transacciones con tarjetas ya se realiza mediante tecnología sin contacto, alrededor del 83% de las operaciones bancarias se efectúa por canales digitales y una proporción similar de las entidades financieras ofrece aplicaciones móviles o plataformas web de uso intensivo.

Señalaron, además, que durante los últimos dos años los usuarios han abierto alrededor de 1.5 millones de productos financieros de forma completamente digital, entre cuentas y préstamos, reflejo de la creciente confianza de la población en los canales electrónicos.

En ese sentido, Luis Bencosme atribuyó estos avances a las inversiones realizadas por las entidades financieras y a la evolución del marco regulatorio. Como muestra del cambio en la relación de los usuarios con la banca, citó datos del Ranking de Digitalización de la Superintendencia de Bancos, según los cuales el 16% de los adultos con servicios financieros afirma no haber visitado nunca una sucursal bancaria.

“Estos indicadores muestran el empeño de las instituciones financieras por ofrecer una experiencia de usuario que permite generar confianza y usabilidad de las aplicaciones”, expresó Bencosme.

Para Tomás Alonso, la expansión de los canales digitales también ha contribuido a ampliar la inclusión financiera, en un contexto en el que el 65% de la población adulta tiene acceso a algún servicio bancario, aunque con oportunidades de crecimiento.

“El sistema financiero dominicano ha construido ya unas bases de digitalización sólidas y hemos visto en los últimos años un progreso fuerte, un progreso soportado por los números”, sostuvo.

Desde la perspectiva de Visa, la evolución del ecosistema ha estado favorecida por condiciones propias del país. Al respecto, Gustavo Turquía destacó la estabilidad económica e institucional de República Dominicana y la rápida adopción de nuevas tecnologías por parte de los consumidores como factores relevantes para el desarrollo de los pagos digitales.

El panel, moderado por Nicolás Franco, CEO de Socorro Partners para España y Latinoamérica, abordó además tendencias que están redefiniendo el negocio financiero, entre ellas los pagos al instante, las billeteras digitales, el onboarding digital, la banca abierta, las finanzas embebidas, la tokenización y los stablecoins.

Franco sostuvo que la próxima etapa estará marcada por una mayor integración entre bancos y empresas fintech, a partir de las capacidades complementarias de ambos sectores. Como ejemplo, explicó que el crecimiento regional de las billeteras digitales requiere el respaldo de las entidades bancarias por su rol en la intermediación financiera.

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