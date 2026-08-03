Realizan exitosa entrega de los Reconocimientos a la Trayectoria Empresarial Santiago 2026

Santiago de los Caballeros, R.D. — 30 de julio, 2026.- En un acto solemne celebrado al mediodía en el Centro de Convenciones Hodelpa Gran Almirante de esta ciudad, la Federación Dominicana de Cámaras y Organizaciones en el Exterior, la Cámara Dominicana Internacional de Negocios & Turismo de Florida, en su 33 aniversario, en conjunto con The Ballester Business & Media Group, y El Mundo de los Negocios Multimedios, realizaron con gran éxito la ceremonia de los «Reconocimientos a la Trayectoria Empresarial – Santiago 2026″, consolidando más de dos décadas de tradición institucional dedicada a honrar a líderes empresariales, organizaciones e instituciones cuyo legado ha marcado el desarrollo económico, social e industrial del Cibao y de la República Dominicana.

Los Reconocimientos a la Trayectoria Empresarial forman parte de la agenda nacional e internacional de fortalecimiento empresarial y promoción del liderazgo corporativo. Este programa reconoce a quienes han contribuido de manera ejemplar al progreso del país, dando continuidad a las históricas Cenas Empresariales celebradas en décadas recientes por “El Mundo de los Negocios”.

Ya con el actualizado enfoque de Reconocimientos a la Trayectoria, se han celebrado las versiones en Miami (febrero 2023), Santo Domingo (julio 2023, abril 2024 y julio 2026), así como en Santiago (julio 2024, y 2026).

Las palabras de Apertura y Motivaciones del Evento, estuvieron a cargo del licenciado Pedro Díaz Ballester, presidente de la Federación Dominicana de Cámaras en el Exterior, de la Dominican International Business & Tourism Chamber, y CEO de The Ballester Business & Media Group, quien resaltó la importancia de reconocer a quienes han construido el progreso empresarial dominicano y motivó a continuar fortaleciendo el liderazgo corporativo nacional e internacional.

Posteriormente, se desarrolló un espacio de confraternidad, networking y degustaciones, durante el almuerzo empresarial, que reunió a empresarios, ejecutivos, autoridades y representantes institucionales.

Reconocimientos otorgados

En calidad Presencial, fue reconocido el licenciado José Rafael Clase Martinez, fundador del Grupo Clase (Zona Franca de Gurabo, D’Clase Shoes, Wind Telecom, entre otras iniciativas, por su destacada trayectoria empresarial y su aporte al desarrollo corporativo del Cibao.

A continuación, se realizaron Reconocimientos In Memoriam, al Ing. Tomás A. Pastoriza Espaillat, fundador del Banco del Progreso, Financiera Dominicana, Banco de Boston y cofundador de APEDI, ISA, entre otras instituciones. De igual manera, a don Ángel Rodríguez Bellón, fundador de Ferretería Bellón, referente de innovación y servicio empresarial. In Memoriam también, fue destacado el merecido reconocimiento a don Huáscar Rodríguez Herrera, fundador de Cementos Cibao, Gas Caribe, Gran Hotel Cibao, Cilindros Nacionales y otras empresas emblemáticas del desarrollo industrial del país. En estos casos, estuvieron presentes familiares mas cercanos, junto a otros de sus legados.

En el área de Reconocimientos Institucionales – Empresas, resulto Amigos Restaurant Seafood and Steakhouse, en 40.º aniversario Cuatro décadas de liderazgo, visión y excelencia gastronómica que han marcado la historia culinaria de Santiago.

También, fueron otorgados reconocimientos a organizaciones, como la Cámara Junior JCI Santiago, al llegar al 45.º aniversario de labor en el desarrollo de líderes, el crecimiento personal y la cooperación internacional, así como a CAPEX – Centro de Innovación y Capacitación Profesional, al arribar a su 15.º aniversario, transformando profesionales en líderes estratégicos con visión global.

El evento concluyó con un espacio de interacción empresarial que permitió fortalecer alianzas, compartir experiencias y proyectar nuevas oportunidades de colaboración.

Impacto para la diáspora e inversionistas internacionales

Las distinciones otorgadas serán difundidas en ciudades como Washington, D.C., New York, Madrid, Barcelona, Castellón, Miami y Orlando, permitiendo que miles de dominicanos en el exterior celebren el legado de quienes han impulsado el progreso nacional. Este esfuerzo fortalece el orgullo de la diáspora y proyecta confianza hacia inversionistas y ejecutivos internacionales interesados en el dinamismo económico dominicano.

Una placa para la historia

Cada galardonado recibió una placa conmemorativa especial, diseñada para ocupar un lugar de honor y simbolizar décadas de esfuerzo, liderazgo y contribución al desarrollo colectivo.

Agradecimiento Institucional

A nombre de todos quienes laboran y colaboran con nuestras organizaciones, tanto en la República Dominicana como en el exterior, expresamos nuestro más sincero agradecimiento por la especial aceptación de este evento.

Estos reconocimientos servirán de inspiración para jóvenes y actuales empresarios, profesionales, ejecutivos y funcionarios del Cibao, del país y de la diáspora dominicana alrededor del mundo, destaco finalmente Diaz Ballester, director general del Comité Organizador de los Reconocimientos, al clausurar el acto.-.

PIE de FOTO:

Desde izq: Pierre Diaz Hilario, director Comercial-Comité Organizador, Andres G. Pastoriza Tavares, quien recibió placa In Memoriam al Ing. Tomas Pastoriza Espaillat, Cayra Bencosme, directora general de CAPEX, Abelardo Iglesias Rodriguez, recibió In Memoriam a don Angel Rodriguez Bellon, Onassis Genao, CEO de Amigos Restaurant, don José Rafael Clase Martinez, fundador del Grupo Clase, Cruz Amalia Rodriguez, recibió In Memoriam a don Huascar Rodriguez, Ariel Perez, vicepresidente Camara Junior JCI Santiago, y Pedro Diaz Ballester, presidente de las organizaciones internacionales y empresas organizadoras del relevante evento.-.

A continuación, se realizaron Reconocimientos In Memoriam, al Ing. Tomás A. Pastoriza Espaillat, fundador del Banco del Progreso, Financiera Dominicana, Banco de Boston y cofundador de APEDI, ISA, entre otras instituciones. De igual manera, a don Ángel Rodríguez Bellón, fundador de Ferretería Bellón, referente de innovación y servicio empresarial. In Memoriam también, fue destacado el merecido reconocimiento a don Huáscar Rodríguez Herrera, fundador de Cementos Cibao, Gas Caribe, Gran Hotel Cibao, Cilindros Nacionales y otras empresas emblemáticas del desarrollo industrial del país. En estos casos, estuvieron presentes familiares mas cercanos, junto a otros de sus legados.

En el área de Reconocimientos Institucionales – Empresas, resulto Amigos Restaurant Seafood and Steakhouse, en 40.º aniversario Cuatro décadas de liderazgo, visión y excelencia gastronómica que han marcado la historia culinaria de Santiago.

También, fueron otorgados reconocimientos a organizaciones, como la Cámara Junior JCI Santiago, al llegar al 45.º aniversario de labor en el desarrollo de líderes, el crecimiento personal y la cooperación internacional, así como a CAPEX – Centro de Innovación y Capacitación Profesional, al arribar a su 15.º aniversario, transformando profesionales en líderes estratégicos con visión global.

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