Vinicio Castillo propone construir monumento contra la corrupción con dinero recuperado de casos judiciales

Santo Domingo.– El exdiputado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, propuso destinar parte de los recursos recuperados por el Estado en procesos judiciales por corrupción a la construcción de un monumento emblemático dedicado a la lucha contra este flagelo, ubicado en un punto céntrico de la capital.

Castillo Semán sostuvo que la obra tendría como propósito mantener presente en la conciencia colectiva el impacto que tiene la corrupción y el desvío de fondos públicos sobre el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

“El cuñado del expresidente Danilo Medina devolvió 3 mil millones de pesos, admitiendo hechos de corrupción. Parte de ese dinero puede ser utilizado perfectamente en la construcción de un monumento emblemático que sirva para crear conciencia sobre lo que significa que a un pueblo pobre, desde el Gobierno, se le puedan desviar miles y miles de millones de pesos que debieron tener un destino social y que terminaron en los bolsillos de unos cuantos funcionarios, políticos y allegados”, expresó Castillo Semán.

El dirigente de la FNP consideró que uno de los grandes desafíos del país es combatir lo que definió como una cultura política que durante décadas ha asociado la llegada al poder con la posibilidad de disponer de los recursos del Estado.

“Parte de la cultura de corrupción que existe en la República Dominicana proviene de la idea, arraigada durante muchos años en sectores de los partidos políticos, de que llegar al Estado significa adquirir el derecho de repartirse un botín. Esa cultura solo puede combatirse con procesos judiciales firmes contra funcionarios corruptos y sus allegados, acompañados de una política de cero tolerancia contra la corrupción”, afirmó.

Castillo Semán reconoció las acciones emprendidas por el presidente Luis Abinader en materia de lucha contra la corrupción y destacó la designación de un Ministerio Público independiente, así como los procesos iniciados contra funcionarios y personas vinculadas al propio Gobierno.

“El presidente Luis Abinader ha hecho un esfuerzo, sin dudas, desde el inicio de su Gobierno, nombrando un Ministerio Público independiente y permitiendo que se impulsen procesos contra funcionarios de su propia administración, incluso personas muy allegadas y queridas que lamentablemente se desviaron, como en el caso Senasa, en el que miles de millones de pesos destinados a la salud fueron distraídos de manera fraudulenta”, agregó.

Asimismo, resaltó las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, las cuales calificó como un paso importante y sin precedentes en materia de fiscalización y rendición de cuentas.

“El Poder Judicial debe enviar una señal contundente”

Castillo Semán consideró que corresponde ahora al Poder Judicial desempeñar un papel determinante mediante sentencias firmes y el decomiso de bienes y recursos obtenidos ilícitamente.

“Toca al Poder Judicial hacer su parte y enviar una poderosa señal a la sociedad con sentencias y decomisos. Es muy positivo que el Gobierno esté realizando obras deportivas con más de 2 mil millones de pesos provenientes de recursos recuperados, como anunciaron el presidente de la República y el ministro de Deportes”, manifestó.

No obstante, sostuvo que existen importantes cantidades de recursos que todavía podrían ser recuperadas mediante expedientes penales que se encuentran en manos de las autoridades.

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