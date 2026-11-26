Comisión de Industria y Comercio entrevista a aspirantes al Consejo de ProCompetencia

SANTO DOMINGO.- La Comisión Permanente de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados recibió a los abogados Pedro Domínguez Brito y Priscila Camila Polanco Reyes, quienes son parte de una terna propuesta por el Poder Ejecutivo para ocupar una vacante en el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de Competencia (ProCompetencia).

Los miembros de la terna expusieron sus conocimientos y experiencias, así como sus puntos de vista para aportar a las mejoras del funcionamiento de la institución reguladora.

La terna de tres miembros la completa Wilmer Alejandro Espinosa Palacio.

Según lo dispone el artículo 26 de la Ley 42-08, General de Defensa a la competencia, los miembros del Consejo agotan un tiempo de cinco años.

La Comisión de Diputados, fue encabezada por Charlie Marioti, y participaron los diputados Gabriela Abreu, José Miguel Ferreira, Sonia Núñez Espino, Frank Ramírez, Sara Feliz, Eduviges Bautista, Germán Martínez, Amado Díaz y Rogelio Genao Lanza.

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