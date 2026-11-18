POR RAMÓN ANTONIO MEDINA

PEDERNALES. – El Diputado por la Provincia de Pedernales, Rafael Pérez Gómez, presentó un proyecto de Resolución para la celebración del 100 aniversario de la conformación de la provincia de Pedernales.

El legislador recalcó que la misma fue erigida la provincia en el año 1927 hace 100 años, por lo que en el año 2027 se cumplirán 100 años de su creación como provincia.

El evento está previsto celebrarlo los días 26, 27 y 28 de febrero del próximo año 2027, según el proyecto el cual fue presentado al órgano correspondiente.

El diputado Rafael Pérez Gómez llamó al pueblo de Pedernales, a las instituciones públicas y privadas y a todos los sectores a integrarse a lo que llamó gran celebración, ya que aseguró, será una fecha de júbilo, orgullo y unidad para todos los pedernalenses.

«Pedernales cumple 100 años como provincia y eso lo tenemos que celebrar todos juntos, sin colores políticos, sin divisiones. Es una fecha de júbilo, de orgullo y de unidad para todos los pedernalenses. Un siglo de historia que nos pertenece a todos», expresó el legislador.

Pérez Gómez explicó que el proyecto busca que la celebración del centenario sea asumida como un acontecimiento de interés provincial y nacional, con actividades culturales, históricas, deportivas, educativas, religiosas y turísticas, que permitan resaltar la identidad, la cultura y el desarrollo de Pedernales.

Asimismo, destacó que esta gran celebración será una oportunidad para promover el turismo, la inversión, la historia y la cultura de la provincia, y para rendir homenaje a los hombres y mujeres que han aportado a la construcción de Pedernales durante estos 100 años.

«Invito a todo el pueblo de Pedernales, a las autoridades, a las iglesias, a las escuelas, a los empresarios, a los comunitarios, a la diáspora pedernalense y a todos los sectores, a que se integren desde ya a la organización de esta gran fiesta del centenario. Pedernales lo merece», agregó el diputado.

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