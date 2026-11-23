SANTO DOMINGO. – La firma peruana ABC Marketing presentó este lunes la segunda encuesta nacional de opinión pública 2026, que muestra un escenario político caracterizado por la aprobación mayoritaria del presidente Luis Abinader, una valoración crítica de la gestión gubernamental en su conjunto y el inicio de la configuración de los posibles liderazgos partidarios con miras a las elecciones presidenciales de 2028.

Uno de los principales hallazgos del estudio es la diferencia entre la valoración del mandatario y la percepción sobre el desempeño general de su administración. Mientras el 54.6% de los encuestados aprueba la gestión del presidente Abinader, el 52.8% evalúa negativamente al gobierno en su conjunto. Esta diferencia evidencia que el jefe del Estado conserva un capital político propio, pero que las instituciones y dependencias gubernamentales enfrentan mayores cuestionamientos por parte de la ciudadanía.

La encuesta fue aplicada de manera presencial cara a cara del 18 al 21 de noviembre de 2026 a nivel nacional con método de muestreo probabilístico estratificado entre 1,200 personas mayores de 18 años, con nivel de representatividad del 99% del padrón electoral.

Abinader aprobación mayoritaria

De acuerdo con los resultados, el 54.6% aprueba la gestión del presidente Luis Abinader, frente a un 38.3% que la desaprueba, mientras el 7.1% no respondió. La aprobación presidencial supera en 16.3 puntos porcentuales a la desaprobación, lo que refleja una valoración mayoritariamente favorable del mandatario, pese a las dificultades económicas y sociales que manifiestan los ciudadanos.

En cuanto a los atributos personales del presidente, el 22.6% lo identifica como honesto, el 16.9% como trabajador, el 12.8% como cercano a la gente y el 11.7% considera que se preocupa por los problemas sociales. Sin embargo, cuando se pregunta por el desempeño del gobierno en su conjunto, la percepción cambia: el 52.8% lo califica negativamente, el 16.4% positivamente y el 27.6% lo considera regular.

La investigación identifica esta diferencia como uno de los principales elementos del panorama político nacional: la figura presidencial conserva una valoración superior a la que reciben las instituciones y los funcionarios de su administración.

David Collado encabeza preferencias en PRM

En el escenario de posibles candidaturas presidenciales del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el ministro de Turismo, David Collado, encabeza ampliamente las preferencias, con un 60.1%. Le siguen Carolina Mejía, con 22.3%; Raquel Peña, con 9.8%; Wellington Arnaud, con 2.5%, y Guido Manzano Gómez, con 2.1%.

La diferencia de 37.8 puntos porcentuales entre Collado y Mejía coloca al primero como el principal referente de este escenario interno de preferencias partidarias.

Los resultados reflejan el posicionamiento alcanzado por Collado y su proyección nacional, aunque la propia investigación advierte que estos escenarios son preliminares y pueden evolucionar conforme avancen las estrategias y decisiones de los actores políticos.

Gonzalo Castillo preferido en el PLD

En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo figura en primer lugar, con un 37.8%, seguido por Abel Martínez, con 19.7%, y Francisco Javier García, con 11.9%. Otros posibles aspirantes mencionados son Francisco Domínguez Brito, con 1.8%, y Manfred Mata, con 0.2%. Un dato relevante es que el 28.6% no sabe o no responde, lo que evidencia un importante nivel de indefinición respecto a quién debería representar a esa organización política en las próximas elecciones presidenciales.

Competencia cerrada en la Fuerza del Pueblo

En la Fuerza del Pueblo (FP), los resultados muestran un escenario mucho más competitivo entre Leonel Fernández y Omar Fernández. El expresidente Leonel Fernández alcanza un 51.8%, mientras que el senador Omar Fernández registra un 46.4%, para una diferencia de apenas 5.4 puntos porcentuales.

La medición refleja dos figuras con importantes niveles de respaldo dentro de esa organización; por un lado, la experiencia y trayectoria política de Leonel Fernández y, por otro, la proyección de renovación generacional que representa Omar Fernández.

El PRM mantiene simpatía partidaria

En cuanto a la identificación política de los ciudadanos, el PRM registra un 31.1% de simpatía, seguido por la Fuerza del Pueblo, con 22.6%, y el PLD, con 14.3%. Un 19.2% afirma no simpatizar con ninguna organización política, mientras que el 12.8% no sabe o no responde.

Situación del país

La encuesta también identifica un contexto de insatisfacción social y preocupación económica que podría incidir en la evolución de las preferencias políticas. El 49.6% considera que el país marcha mal o muy mal, frente a un 37.5% que entiende que marcha bien o muy bien y un 12.2% que lo califica como regular.

En cuanto a la economía nacional, el 51.4% la evalúa como mala o muy mala, mientras que el 23.1% la considera buena o muy buena y el 25.5% regular. La situación de los hogares también refleja preocupación. El 49.8% afirma que su economía familiar está peor que el año anterior; el 23% considera que ha mejorado y el 26.4% entiende que permanece igual.

Entre los principales problemas señalados por los encuestados figuran el costo de la vida y la inflación, con 23.8%; la delincuencia y la inseguridad, con 19.3%; los apagones y problemas eléctricos, con 12.3%; el desempleo y la falta de oportunidades, con 8.1%; la migración haitiana, con 4.6%, y la corrupción, con 4.4%.

En otros aspectos de la gestión pública, el 64.9% valora favorablemente la actuación de la Policía Nacional; el 61.9% evalúa positivamente la gestión gubernamental frente a la crisis haitiana y el control fronterizo, y el 54.8% expresa una valoración favorable del desempeño del Ministerio Público.

Una fotografía del escenario político

ABC Marketing señala que los resultados constituyen una fotografía de las percepciones sociales y políticas existentes en la República Dominicana al cierre de noviembre de 2026, cuando faltan menos de dos años para las elecciones presidenciales.

La investigación concluye que el país presenta una combinación de aprobación presidencial, insatisfacción social y demanda de mejores resultados gubernamentales, mientras comienzan a perfilarse los posibles liderazgos y las competencias internas de las principales organizaciones políticas.

Ficha técnica

El estudio representa al universo del padrón electoral de la Junta Central Electoral, integrado por 7,505,507 electores. Se utilizó un cuestionario estructurado para encuesta presencial cara a cara, con preguntas abiertas y cerradas, aplicado mediante selección aleatoria en hogares de las principales ciudades y provincias seleccionadas. La muestra es de 1,200 personas mayores de 18 años, con un margen de error de más o menos 2.8 puntos porcentuales, P y Q iguales a 50%, nivel de confianza de 95% (Z=1.96), representatividad del 99% y una tasa de no respuesta estimada de 15%.

Acerca de ABC Marketing

ABC Marketing es una firma especializada en investigación de mercados y consultoría política con más de 20 años de experiencia en Latinoamérica. Ha sido reconocida internacionalmente con los Napolitans Victory Awards 2025, otorgados por The Washington Academy of Political Arts & Sciences, en las categorías Mejor Encuestadora del Año y Mejor Investigación en Encuestas Presidenciales.

Asimismo, recibió el Wake Up Award 2023 de ASPEM y es socia de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). La firma mantiene alianzas estratégicas con encuestadoras en Estados Unidos, Brasil, Colombia y México. Más información en www.abcresearchlatam.com

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