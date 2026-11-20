Santo Domingo.– El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) se encamina a recuperar su independencia política y a dejar atrás su vinculación electoral con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), al anunciar que no tiene compromisos con el oficialismo y que presentará candidaturas propias en los niveles municipal, congresional y presidencial para las elecciones de 2028.

La posición fue expuesta por el presidente de la organización, Federico Antún Batlle (Quique), quien reconoció el descontento existente entre los reformistas por el trato recibido del Gobierno y el incumplimiento de compromisos políticos asumidos durante la alianza electoral que respaldó al PRM en los comicios de 2024.

Durante una entrevista en el Grupo Telemicro, en la que participó junto a José Balaguer, Eddy Antonio Germán, José Martínez Hoepelman y Luis René Mancebo, Antún dejó claro que el PRSC no tiene compromisos políticos pendientes con el partido oficialista y que su organización debe concentrarse en construir una propuesta electoral propia.

Fin de una etapa de alianzas



El dirigente reformista explicó que el acuerdo electoral con el PRM no suponía la integración del partido a la estructura administrativa del Gobierno. Sin embargo, cuestionó que los compromisos políticos no se tradujera en el respaldo esperado para los candidatos reformistas y que, en distintas demarcaciones, se favorece a representantes de otras organizaciones.

Antún dijo que, ahora, la dirección partidaria plantea un cambio de rumbo: competir con candidatos propios y recuperar espacios de representación sin depender de acuerdos con organizaciones de mayor fuerza electoral.

Renovación para recuperar la identidad reformista



El secretario de organización del PRSC, Eddy Antonio Germán, indicó que el proceso busca reorganizar la estructura interna del partido y fortalecer su identidad política de cara a los próximos ciclos electorales, con énfasis en la integración de nuevos liderazgos y en el acercamiento a las bases.

Indicó que como parte de ese proceso, formalizado durante la asamblea del 24 de octubre de 2026, el PRSC creó una Comisión Ejecutiva Presidencial y una Comisión Superior de Estrategia, esta última con la participación de figuras de experiencia en la administración pública.

La organización informó que redujo de 56 a 41 años la edad promedio de sus órganos directivos y elevó de 10 % a 33 % la participación femenina en su máximo organismo. También reportó más de 2,500 solicitudes de jóvenes interesados en ingresar al partido, de los cuales cerca de 850 han recibido formación política y se han incorporado a sus estructuras.

Seguridad, electricidad y legado de Balaguer



El PRSC cuestionó los resultados de las políticas de seguridad ciudadana y señalaron deficiencias estructurales en la Policía Nacional.

En el sector eléctrico, José Balaguer, secretario general del PRSC, consideró necesaria una mayor inversión en las empresas distribuidoras de electricidad para reducir las pérdidas y el déficit operativo.

Asimismo, reivindicaron el legado del expresidente Joaquín Balaguer, particularmente su visión de planificación e infraestructura, con énfasis en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos. Los reformistas defendieron la soberanía nacional y los valores familiares como parte de los principios de la organización.

El anuncio de candidaturas propias para 2028 marca un cambio en el discurso del PRSC frente a otros partidos políticos y abre una nueva etapa para una organización que busca recuperar su espacio en el escenario político dominicano.

El desafío, según los reformistas, será convertir la renovación anunciada en una estructura electoral competitiva, con liderazgos propios y presencia territorial, al tiempo que define cómo asumirá las responsabilidades políticas derivadas de sus anteriores alianzas.

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