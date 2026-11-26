Crisis bilateral entre Argentina y Brasil, ¿por qué se agudizó y sus consecuencias finales?

Manuel Díaz Aponte

Nadie esconde que las relaciones bilaterales entre Argentina y la República Federativa de Brasil están en su peor momento, agudizada en el pasado proceso electoral brasileño por los ataques sistemáticos que recibió el reelecto presidente Luiz Inácio Lula Da Silva de su par y vecino suramericano, Javier Milei.

Ambos países de larga tradición futbolera a nivel mundial siempre han tenido marcadas diferencias, aunque últimamente agudizadas a tal punto que podrían romper sus vínculos diplomáticos e intercambios tradicionales.

Milei, ni siquiera guardó las apariencias y en pleno fervor de la campaña electoral, acompañó al derrotado candidato presidencial ultraderechista, Flávio Bolsonaro, en un acto político en territorio brasileño y desde allí insultó bestialmente a Lula.

Insólitamente, el conservador y derechista mandatario argentino que inició su gobierno de cuatro años, el 10 de diciembre de 2023 hasta 2027, por la denominada coalición política “La Libertad Avanza”, ha seguido su lenguaje altisonante y descompuesto contra el líder brasileño. Y peor aún, no lo ha felicitado ni reconocido por su triunfo electoral.

Milei, es un economista, escritor, político y docente argentino que se contradice así mismo con su alto nivel académico ante el histórico dirigente metalúrgico que ha sido muy cauto para referirse a su colega suramericano.

Impresiona el irrespeto del presidente argentino hacia el líder y gobernante brasileiro Lula Da Silva, hasta el punto de calificarlo como “basura socialista”, “corrupto” y “presidiario”. También, lo llamó “comunista” y “zurdo”.

En cambio, Lula ha sido más inteligente porque sus pronunciamientos hacia Milei se enfocan en el plano ideológico.

Recientemente, el gobierno argentino admitió la diferencia ideológica entre ambos presidentes que dirigen dos de las economías más importantes de América Latina.

Otro caso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también con diferencia ideológica distante de Lula, nunca ha caído en lo personal al referirse al líder del PT, por el contrario, ha dicho que siente respeto y admiración ante su trayectoria política.

Previo a las elecciones presidenciales del 30 de octubre en Brasil, recibió en la C[m1] asa Blanca al presidente Lula Da Silva, con quien dialogó ampliamente sobre las relaciones bilaterales entre el gigante del Sur y la potencia del Norte.

Obviamente, el candidato presidencial favorito de Trump en los comicios de Brasil era Bolsonaro, cuyo padre Jair, está condenado a 27 años de prisión por orquestar un golpe de Estado contra Lula.

Entre Tango y Fútbol

Milei mantiene una actitud de confrontación directa con Lula Da Silva, y ello ha obligado a Brasilia a llamar a consulta a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien trascendió no regresará a su puesto en la tierra de Gardel, impactando negativamente la relación bilateral.

Es la peor crisis política-diplomática entre Argentina y Brasil desde que las dos naciones suramericanas salieron de las tinieblas dictatoriales.

Desde el mes de julio quedó clara la intención de Milei hacia el gobierno de Lula, cuando asistió al acto de escogencia de Bolsonaro como candidato presidencial en la ciudad de Río de Janeiro, abriendo las compuertas a esta crisis bilateral vigente.

En el clímax de la campaña electoral brasileña, el jefe de Estado de Argentina se destapó con un tuit llamando a Lula “zurdo ladrón”.

Y apenas a días para la realización de la segunda vuelta electoral en Brasil, Milei escribió: “Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección”.

Ningún otro gobierno del mundo ni sus dirigentes han cuestionado la transparencia de esos comicios escenificados el domingo 25 de octubre.

Este triunfo del presidente Lula en las urnas lo convierte en el primero que alcanza por cuarta vez en la democracia de Brasil el respaldo de su pueblo para seguir conduciendo su destino desde el Palacio Do Planalto, en Brasilia.

El pasado 26 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en el Despacho Oval de la Casa Blanca, a Flávio Bolsonaro. Tres semanas antes había recibido a Lula Da Silva en ese mismo escenario, algo no usual en las relaciones estadounidenses con aspirantes presidenciales latinoamericanos.

Rivalidad histórica

Argentina y Brasil históricamente han convivido en niveles de rivalidad, particularmente en el Fútbol, cuyo reinado de supremacía estuvo en manos por décadas del legendario Pele, aunque ahora la mayor proyección es de Lionel Messi antecedido por Diego Armando Maradona.

¿Cuál ha sido el mejor jugador de balompié de ambos países? Evidentemente, Messi ha tenido más esplendor por sus extraordinarios números de goles marcados en la cancha. Además, su prolongada carrera lo ha llevado a militar en los mejores equipos de Europa y Estados Unidos.

En la política, las mejores relaciones e integridad entre las dos naciones del Cono Sur estuvieron marcadas en el gobierno de Néstor Carlos Kirchner (25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007), y posteriormente, en los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner (10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015). También, fue vicepresidenta de Argentina de 2019 a 2023.

Argentina y Brasil están separadas por una franja fronteriza que bordean ríos y pantanos con una extensión de 1,132 kilómetros. El imponente Río Iguazú domina el escenario geográfico de la zona con una impresionante belleza natural y teniendo como epicentro cercano a las cataratas del Iguazú, visitadas cada año por millones de turistas latinoamericanos y de distintas latitudes del planeta.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva acudió a la Argentina entre 22 y 23 de enero de 2023, cuando se reunió con el entonces presidente Alberto Fernández y participó en la VII Cumbre de la CELAC.

Lula estuvo en Buenos Aires, capital de la República de Argentina, para relanzar la alianza estratégica bilateral.

MERCOSUR

Tras la asunción de Javier Milei, Lula viajó a Argentina en julio de 2025 para participar en una cumbre del Mercosur y recibir la presidencia pro tempore del bloque, sin agenda bilateral con el mandatario.

Fue el 3 de julio de 2025 cuando Lula Da Silva estuvo por última vez en suelo argentino para intervenir en la cumbre de Mercosur, que presidió el actual mandatario, Javier Milei. Y tras recibir autorización judicial visitó en su hogar de Buenos Aires a la expresidenta Cristina Fernández, quien guarda prisión domiciliaria por actos de corrupción administrativa.

La economía argentina golpeada actualmente por una recesión tiene grandes retos para la administración de Milei, en tanto, el gobierno de Lula fue advertido de la imposición de nuevos aranceles establecidos por Estados Unidos.

Al respecto, el Ejecutivo de Brasil que lidera Lula Da Silva considera una “amenaza inaceptable» las posibles nuevas tasas arancelarias de las exportaciones de azúcar hacia el mercado norteamericano.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), Jamieson Greer, dijo que se estudia también imponer un arancel adicional del 10 por ciento a las exportaciones de aeronaves brasileñas que van al mercado de EE.UU.

Cuarto mandato de Lula

Será el primero de enero del 2027 cuando Lula Da Silva se juramenta para su cuarto mandato presidencial en ceremonia solemne en la explanada frontal del Palacio Do Planalto, en Brasilia, donde se espera la asistencia de jefes de Estado y de Gobiernos; representantes organismos internacionales diplomáticos y personalidades mundiales.

¿Estarán presentes los presidentes Xi Jinping de China y Vladimir Putin de Rusia? Ambos fueron los primeros en felicitar a Lula tras ganar las elecciones presidenciales en Brasil.

Lo que queda claro es la inasistencia a la ceremonia de juramentación de Lula, del enigmático e inflexible presidente argentino Javier Milei, que no será invitado por las autoridades brasileñas.

Crisis bilateral entre Argentina y Brasil, ¿por qué se agudizó y sus consecuencias finales?

Manuel Díaz Aponte

Nadie esconde que las relaciones bilaterales entre Argentina y la República Federativa de Brasil están en su peor momento, agudizada en el pasado proceso electoral brasileño por los ataques sistemáticos que recibió el reelecto presidente Luiz Inácio Lula Da Silva de su par y vecino suramericano, Javier Milei.

Ambos países de larga tradición futbolera a nivel mundial siempre han tenido marcadas diferencias, aunque últimamente agudizadas a tal punto que podrían romper sus vínculos diplomáticos e intercambios tradicionales.

Milei, ni siquiera guardó las apariencias y en pleno fervor de la campaña electoral, acompañó al derrotado candidato presidencial ultraderechista, Flávio Bolsonaro, en un acto político en territorio brasileño y desde allí insultó bestialmente a Lula.

Insólitamente, el conservador y derechista mandatario argentino que inició su gobierno de cuatro años, el 10 de diciembre de 2023 hasta 2027, por la denominada coalición política “La Libertad Avanza”, ha seguido su lenguaje altisonante y descompuesto contra el líder brasileño. Y peor aún, no lo ha felicitado ni reconocido por su triunfo electoral.

Milei, es un economista, escritor, político y docente argentino que se contradice así mismo con su alto nivel académico ante el histórico dirigente metalúrgico que ha sido muy cauto para referirse a su colega suramericano.

Impresiona el irrespeto del presidente argentino hacia el líder y gobernante brasileiro Lula Da Silva, hasta el punto de calificarlo como “basura socialista”, “corrupto” y “presidiario”. También, lo llamó “comunista” y “zurdo”.

En cambio, Lula ha sido más inteligente porque sus pronunciamientos hacia Milei se enfocan en el plano ideológico.

Recientemente, el gobierno argentino admitió la diferencia ideológica entre ambos presidentes que dirigen dos de las economías más importantes de América Latina.

Otro caso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también con diferencia ideológica distante de Lula, nunca ha caído en lo personal al referirse al líder del PT, por el contrario, ha dicho que siente respeto y admiración ante su trayectoria política.

Previo a las elecciones presidenciales del 30 de octubre en Brasil, recibió en la C[m1] asa Blanca al presidente Lula Da Silva, con quien dialogó ampliamente sobre las relaciones bilaterales entre el gigante del Sur y la potencia del Norte.

Obviamente, el candidato presidencial favorito de Trump en los comicios de Brasil era Bolsonaro, cuyo padre Jair, está condenado a 27 años de prisión por orquestar un golpe de Estado contra Lula.

Entre Tango y Fútbol

Milei mantiene una actitud de confrontación directa con Lula Da Silva, y ello ha obligado a Brasilia a llamar a consulta a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien trascendió no regresará a su puesto en la tierra de Gardel, impactando negativamente la relación bilateral.

Es la peor crisis política-diplomática entre Argentina y Brasil desde que las dos naciones suramericanas salieron de las tinieblas dictatoriales.

Desde el mes de julio quedó clara la intención de Milei hacia el gobierno de Lula, cuando asistió al acto de escogencia de Bolsonaro como candidato presidencial en la ciudad de Río de Janeiro, abriendo las compuertas a esta crisis bilateral vigente.

En el clímax de la campaña electoral brasileña, el jefe de Estado de Argentina se destapó con un tuit llamando a Lula “zurdo ladrón”.

Y apenas a días para la realización de la segunda vuelta electoral en Brasil, Milei escribió: “Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección”.

Ningún otro gobierno del mundo ni sus dirigentes han cuestionado la transparencia de esos comicios escenificados el domingo 25 de octubre.

Este triunfo del presidente Lula en las urnas lo convierte en el primero que alcanza por cuarta vez en la democracia de Brasil el respaldo de su pueblo para seguir conduciendo su destino desde el Palacio Do Planalto, en Brasilia.

El pasado 26 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en el Despacho Oval de la Casa Blanca, a Flávio Bolsonaro. Tres semanas antes había recibido a Lula Da Silva en ese mismo escenario, algo no usual en las relaciones estadounidenses con aspirantes presidenciales latinoamericanos.

Rivalidad histórica

Argentina y Brasil históricamente han convivido en niveles de rivalidad, particularmente en el Fútbol, cuyo reinado de supremacía estuvo en manos por décadas del legendario Pele, aunque ahora la mayor proyección es de Lionel Messi antecedido por Diego Armando Maradona.

¿Cuál ha sido el mejor jugador de balompié de ambos países? Evidentemente, Messi ha tenido más esplendor por sus extraordinarios números de goles marcados en la cancha. Además, su prolongada carrera lo ha llevado a militar en los mejores equipos de Europa y Estados Unidos.

En la política, las mejores relaciones e integridad entre las dos naciones del Cono Sur estuvieron marcadas en el gobierno de Néstor Carlos Kirchner (25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007), y posteriormente, en los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner (10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015). También, fue vicepresidenta de Argentina de 2019 a 2023.

Argentina y Brasil están separadas por una franja fronteriza que bordean ríos y pantanos con una extensión de 1,132 kilómetros. El imponente Río Iguazú domina el escenario geográfico de la zona con una impresionante belleza natural y teniendo como epicentro cercano a las cataratas del Iguazú, visitadas cada año por millones de turistas latinoamericanos y de distintas latitudes del planeta.

La balanza comercial entre Argentina y Brasil favorece al país de la samba, y según datos del INDEC citados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Argentina exportó USD 12.771 millones a Brasil e importó USD 18.424 millones, cerrando el año con un déficit bilateral de USD 5.653 millones dentro de un intercambio total de USD 31.195 millones. Esto fue en 2025.

El intercambio bilateral está dominado por la cadena automotriz, el complejo agroindustrial y el sector energético.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva acudió a la Argentina entre 22 y 23 de enero de 2023, cuando se reunió con el entonces presidente Alberto Fernández y participó en la VII Cumbre de la CELAC.

Lula estuvo en Buenos Aires, capital de la República de Argentina, para relanzar la alianza estratégica bilateral.

MERCOSUR

Tras la asunción de Javier Milei, Lula viajó a Argentina en julio de 2025 para participar en una cumbre del Mercosur y recibir la presidencia pro tempore del bloque, sin agenda bilateral con el mandatario.

Fue el 3 de julio de 2025 cuando Lula Da Silva estuvo por última vez en suelo argentino para intervenir en la cumbre de Mercosur, que presidió el actual mandatario, Javier Milei. Y tras recibir autorización judicial visitó en su hogar de Buenos Aires a la expresidenta Cristina Fernández, quien guarda prisión domiciliaria por actos de corrupción administrativa.

La economía argentina golpeada actualmente por una recesión tiene grandes retos para la administración de Milei, en tanto, el gobierno de Lula fue advertido de la imposición de nuevos aranceles establecidos por Estados Unidos.

Al respecto, el Ejecutivo de Brasil que lidera Lula Da Silva considera una “amenaza inaceptable» las posibles nuevas tasas arancelarias de las exportaciones de azúcar hacia el mercado norteamericano.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), Jamieson Greer, dijo que se estudia también imponer un arancel adicional del 10 por ciento a las exportaciones de aeronaves brasileñas que van al mercado de EE.UU.

Cuarto mandato de Lula

Será el primero de enero del 2027 cuando Lula Da Silva se juramenta para su cuarto mandato presidencial en ceremonia solemne en la explanada frontal del Palacio Do Planalto, en Brasilia, donde se espera la asistencia de jefes de Estado y de Gobiernos; representantes organismos internacionales diplomáticos y personalidades mundiales.

¿Estarán presentes los presidentes Xi Jinping de China y Vladimir Putin de Rusia? Ambos fueron los primeros en felicitar a Lula tras ganar las elecciones presidenciales en Brasil.

Lo que queda claro es la inasistencia a la ceremonia de juramentación de Lula, del enigmático e inflexible presidente argentino Javier Milei, que no será invitado por las autoridades brasileñas.

Artículo de Manuel Díaz Aponte

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