Santo Domingo, D. N. – La Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) recibió la autonomía plena como institución de educación superior, un logro que reconoce su madurez institucional, el cumplimiento de las normativas vigentes y los avances alcanzados en materia de calidad académica y gestión, informaron las autoridades de la entidad docente.

La decisión fue adoptada por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Conescyt), mediante la Resolución núm. 23-2026, del 14 de octubre de 2026 tras cumplir satisfactoriamente los requisitos contemplados en el artículo 48 de la Ley 139-01, que incluyen los años de trayectoria requeridos y resultados favorables en evaluaciones quinquenales consecutivas realizadas por el organismo regulador.

El rector de la UCSD, reverendo padre doctor José Luis de la Cruz, valoró la autonomía plena como un hito en la trayectoria de la universidad y un reconocimiento al trabajo sostenido de toda la comunidad que la integra.

“Este reconocimiento confirma la solidez de los procesos académicos, administrativos e institucionales de la Universidad y nos compromete a continuar elevando la calidad de la enseñanza, la investigación y el servicio que ofrecemos a la sociedad dominicana”, aseguró de la Cruz a través de un documento de prensa.

Expuso que este estatus permitirá a la universidad una mayor capacidad de decisión y agilizar en la actualización de su oferta académica, atendiendo con mayor eficiencia las necesidades del país y las transformaciones del conocimiento y del mercado laboral nacional.

“La Universidad recibe esta nueva condición con responsabilidad y con renovado compromiso de continuar fortaleciendo nuestros procesos de planificación, evaluación, rendición de cuentas y mejora continua, como garantía de la calidad de nuestros servicios académicos”, indicó el rector de la Cruz.

La decisión fue informada a las autoridades universitarias en una comunicación del presidente del Conescyt, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos, detalló la UCSD en una nota de prensa.

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