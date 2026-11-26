Santo Domingo. Las Estrellas Orientales, con Enny Romero desde el montículo y el petromacorisano Miguel Bleis con el bate, removieron la tabla clasificatoria al quedar ahora en solitario en la primera posición, luego de desplegar una ofensiva de 19 imparables para derrotar 14-3 a los Tigres del Licey este miércoles en el estadio Tetelo Vargas.

Con su triunfo alcanzaron nueve victorias consecutivas, con lo que igualaron la racha más prolongada de la temporada, establecida por los Leones del Escogido.

Los orientales (19-12) se colocaron a un triunfo de igualar su récord particular de once victorias seguidas, establecido en la temporada 1967-68. Los verdes desplazan al Licey, que lo envían al segundo lugar (18-13) y aprovechan la derrota de los Leones del Escogido que se van a dos de la cima poseída por los petromacorisanos.

La noche anterior las Estrellas venció al Licey 8-4 en la capital para empatar con los azules en el liderato, pero esta noche los sacaron de la primera posición.

La actuación de los verdes se suma a otras seis ocasiones históricas en las que equipos del béisbol profesional dominicano han conseguido rachas de diez triunfos. La marca absoluta pertenece a los Gigantes del Cibao, que encadenaron 14 victorias en la temporada 2006-07.

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El zurdo Romero (3-1) respaldó el despliegue ofensivo con cinco entradas en blanco, en las que apenas permitió dos imparables, no concedió boleto y ponchó a tres. El abridor oriental enfrentó a 16 bateadores y dejó el encuentro con ventaja de 9-0.

Bleis encabezó la ofensiva petromacorisana con tres imparables y cuatro carreras remolcadas, mientras que Jorge Mateo conectó tres hits, incluido un cuadrangular, y produjo dos vueltas.

Los verdes han anotado 60 carreras y permitido 24 durante su seguidilla ganadora, con cuatro de esas victorias por diferencia de una carrera. En el trayecto han vencido al menos una vez a cada uno de los otros cinco equipos del campeonato.

Las Estrellas castigaron temprano al abridor azul, Adonis Medina, con cuatro carreras en el segundo episodio. David Villar y Harold Ramírez conectaron sencillos y Rodolfo Castro negoció boleto para llenar las bases. Después de un out, Bleis remolcó dos con sencillo al izquierdo y José Tena produjo otras dos con doble al central. Al final era todo lo que necesitaban, pero no se quedarían ahí.

Los orientales agregaron dos en el tercero mediante un lanzamiento desviado de Ofreidy Gómez y un sencillo productor de Bleis. En el cuarto ampliaron la diferencia a 8-0 con doble remolcador de Raimel Tapia y boleto a Leo Bernal con las bases llenas. Marco Luciano produjo la novena carrera mediante elevado de sacrificio en el quinto.

José Barrero rompió la blanqueada con su primer cuadrangular de la temporada en el sexto, ante el relevista Domingo Tapia.

La ofensiva oriental volvió a castigar al pitcheo azul en el cierre de esa entrada con otras cuatro anotaciones, producto de un doble remolcador de Bleis, un lanzamiento desviado de Yordanny Monegro y un jonrón de dos carreras de Mateo, su primero del campeonato.

Castro produjo la carrera número 14 con sencillo en el séptimo, mientras que los bengaleses descontaron dos en el octavo mediante rodado de Emilio Bonifácio y sencillo de Michael de León.

Racha de victorias de las Estrellas 2026-27

Medina (1-4) cargó con la derrota al permitir cuatro carreras, cuatro imparables y dos boletos, con dos ponches en una entrada y un tercio.

Por el Licey, Barrero, de 3-2, jonrón, doble, dos anotadas y una remolcada; Bonifacio, de 4-1, doble y una impulsada; De León, de 1-1, una producida; Miguel Andújar, de 3-1, doble, y Kody Huff, de 4-1 y un doble.

Por las Estrellas, Bleis, de 5-3, doble, cuatro remolcadas y dos anotadas; Mateo, de 6-3, jonrón, dos impulsadas y dos anotadas; Tena, de 5-2, doble, dos producidas y una anotada; Tapia, de 5-2, doble, una empujada y una anotada; Castro, de 4-2, dos anotadas y una remolcada; Villar, de 6-2, doble y dos anotadas, y Ramírez, de 4-2, dos anotadas.

Cadenas de triunfos en los últimos 20 años:

ESC 10 10/23/2026 11/4/2026 AGU 9 11/09/2025 11/21/2025 GIG 9 11/30/2014 12/9/2014 EST 9 11/17/2014 11/28/2014 AGU 9 10/29/2006 12/8/2006 EST 9 11/14/2026 GIG 8 10/21/2016 10/29/2016 ESC 8 10/21/2015 10/31/2015 AGU 8 11/04/2008 11/12/2008 AGU 7 10/19/2025 11/5/2025 GIG 7 12/08/2023 12/17/2023 AGU 7 11/02/2022 11/9/2022 LIC 7 11/15/2015 11/25/2015 GIG 7 11/18/2013 11/26/2013 ESC 7 12/04/2011 12/11/2011 LIC 7 11/16/2008 11/22/2008 GIG 7 10/25/2008 10/31/2008

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