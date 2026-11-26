Santo Domingo, República Dominicana, miércoles 25 de noviembre de 2026. Tetra Pak, empresa líder mundial en soluciones de envasado y procesamiento de alimentos, fortalece la recuperación de envases de leche escolar mediante una alianza de colaboración con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y los gestores ambientales Green Love y Cilpen Global. La iniciativa conecta la educación ambiental con la recolección y el acopio de envases posconsumo para facilitar su incorporación a la cadena de reciclaje.

Actualmente, esta colaboración alcanza a 40 escuelas de Santo Domingo y proyecta ampliar su cobertura a 60 centros educativos durante su primer año de implementación. El trabajo acompaña las acciones del Programa de Escuelas Ambientalmente Sostenibles y Cultura 3Rs del INABIE, vinculando el aprendizaje sobre separación de residuos con una ruta para su recuperación.

INABIE desarrolla las charlas de educación ambiental en las escuelas y Tetra Pak apoya la coordinación logística para recuperar los envases. Green Love participa en la logística de recolección, mientras Cilpen Global se encarga del acopio y de gestionar el envío del material para su posterior reciclaje. De esta manera, la colaboración ayuda a que los envases de Tetra Pak, que son reciclables, lleguen a instalaciones donde sus materiales puedan aprovecharse como materia prima para nuevos productos.

“Para avanzar en la economía circular, necesitamos conectar a quienes participan en cada etapa de la recuperación de los envases. Como proveedores de la industria de alimentos y bebidas, apoyamos a nuestros clientes en ese esfuerzo mediante alianzas que respondan a las necesidades locales. En las escuelas, esto significa complementar la educación ambiental con una logística que permita llevar lo aprendido a la práctica”, expresó Ángela Acosta, Sustainability Manager de Tetra Pak para Centroamérica y el Caribe.

Este acompañamiento busca facilitar que las empresas de alimentos y bebidas avancen en la gestión de los envases de los productos que ponen en el mercado, en línea con el principio de responsabilidad extendida del productor. Tetra Pak contribuye desde su papel como proveedor, articulando esfuerzos con instituciones y gestores ambientales para fortalecer las opciones de recuperación disponibles.

La ampliación prevista a 60 escuelas permitirá extender el alcance de esta colaboración y sumar más comunidades educativas a un esfuerzo que combina aprendizaje y recuperación de materiales.

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ACERCA DE TETRA PAK

Tetra Pak es una empresa líder mundial en soluciones de envasado y procesamiento de alimentos. Trabajando con nuestros clientes y proveedores, proporcionamos acceso a alimentos seguros y nutritivos a cientos de millones de personas en más de 160 países cada día.

Con más de 24,000 empleados en todo el mundo, nos comprometemos a hacer que los alimentos sean seguros y estén disponibles en todas partes, y prometemos proteger lo que es bueno: los alimentos, las personas y el planeta.

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