NUEVA YORK.- Miles de familias de escasos recursos recibieron pavos gratis en el Alto Manhattan con motivo del Día de Acción de Gracias. En las entregas participaron organizaciones comunitarias y profesionales, así como legisladores y empresarios.

El diputado de ultramar Cirilo Moronta, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), donó 3,500 pavos, entregados frente al restaurante 809, en la calle Dyckman y la avenida Nagle. La mayoría de las familias beneficiadas eran dominicanas.

También donaron pavos la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), presidida por Radhamés Rodríguez, y dos centros de salud del área: Urgencias Médicas, en la calle 181, y el Centro Médico Dominicano, en la calle 185 con la avenida Saint Nicholas.

El congresista Adriano Espaillat y el asambleísta por El Bronx George Álvarez también distribuyeron grandes cantidades. El empresario Rubén Luna entregó cientos de pavos a los clientes de sus supermercados.

Otros puntos de entrega fueron el 3806 de Broadway, entre las calles 158 y 159, y el 519 de la calle 207, entre las avenidas Post y Sherman. En Estados Unidos, uno de los antecedentes del Día de Acción de Gracias fue una celebración de la cosecha en 1621, en Plymouth, Massachusetts, en la que participaron colonos ingleses e indígenas del pueblo wampanoag.

En 1863, en plena guerra civil, el presidente Abraham Lincoln proclamó una jornada nacional de Acción de Gracias. En 1941, una ley fijó el cuarto jueves de noviembre como fecha oficial. Hoy, es una de las principales festividades familiares del país. Al día siguiente tiene lugar el Viernes Negro (Black Friday).

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