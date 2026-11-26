Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano celebró su tradicional concierto de Navidad para clientes corporativos y relacionados con la presentación de “Molina y sus Amigos”, una producción artística encabezada por el maestro José Antonio Molina junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, que reunió a más de 1,300 invitados en una velada dedicada a celebrar los vínculos construidos durante décadas y compartir una mirada optimista sobre el futuro de la República Dominicana.

La propuesta musical, que tuvo lugar en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, contó con la participación especial de Jandy Ventura, Nairoby Duarte, Diomary La Mala, Nathalie Peña-Comas, El Prodigio, el Coro Koribe y el Coro Infantil Caribe, artistas invitados por el maestro Molina para una producción navideña concebida especialmente para esta ocasión.

El programa musical combinó reconocidos clásicos de la Navidad con composiciones de profunda raíz dominicana, llevadas al lenguaje sinfónico. Esta diversidad creó una atmósfera festiva y cercana, que invitó al público no solo a disfrutar de las interpretaciones, sino también a acompañar a la orquesta y a los artistas en varios momentos de la velada. Entre las piezas interpretadas figuraron “El Vals de las Flores”, “Joy to the World”, “Adeste Fideles”, “Silent Night”, “Aguinaldo Dominicano”, “Alegre Vengo”, “Caña Brava” y “Salsa Pá Tu Lechón”, entre otras.

Décadas de confianza

Previo al inicio del concierto, el presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua, ofreció unas palabras de bienvenida en las que agradeció la confianza de clientes y relacionados y destacó el valor de una relación construida a lo largo de décadas, que en muchos casos trasciende generaciones.

“Hemos tenido el privilegio de acompañar a generaciones de dominicanos que, con esfuerzo, determinación y confianza en nuestro país, han construido empresas, desarrollado proyectos y abierto caminos para quienes vienen detrás. Tras cada una de esas historias hay mucho más que números: hay personas, sacrificios, ilusiones y el deseo de construir un futuro mejor”, señaló el ejecutivo.

En una perspectiva más amplia, el señor Paniagua vinculó esta relación de largo plazo con una mirada compartida sobre el porvenir de los dominicanos y con el compromiso del banco de seguir contribuyendo al desarrollo nacional.

“Miramos hacia el futuro de la República Dominicana con optimismo. Conocemos las fortalezas de nuestro país y, sobre todo, la extraordinaria capacidad de su gente. Estas fortalezas nos dan razones para confiar en que seguiremos avanzando hacia un país más incluyente, solidario y con mayores oportunidades para todos”, agregó.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Popular de continuar cerca de sus clientes, conociendo sus aspiraciones, comprendiendo sus desafíos y apoyándolos en sus planes de crecimiento, como una entidad con la que puedan contar hoy y en los años venideros.

Espacio para compartir

Al concluir la presentación artística, los invitados participaron en un cóctel en el área frontal del Teatro Nacional, que prolongó el ambiente de celebración y ofreció un espacio distendido para compartir entre clientes, relacionados y ejecutivos de la entidad.

El evento contó, además, con la participación de los señores Manuel E. Jiménez F., presidente del Consejo de Administración del Banco Popular; Manuel Grullón Hernández, presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular y René Grullón Finet, presidente ejecutivo de Grupo Popular.

Asistieron a la velada el ministro de Relaciones Exteriores, señor Víctor (Ito) Bisonó, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, con sus cónyuges, y el ministro de Cultura, señor Roberto Ángel Salcedo. También asistió el superintendente del Mercado de Valores, señor Ernesto Bournigal.

Entre los invitados, estuvieron presentes en la velada los señores Juan Vicini, Héctor José Rizek, Pedro Brache, Manuel Enrique Tavares, José Rafael Abinader Corona, Mercedes Ramos, Ernesto Izquierdo, Mario Lama, Manuel Pozo Perelló, Carlos Valiente, Elena Viyella, Juan Carlos Pais, Fernando García, Roberto Frankenberg, Guissepe Bonarelli y Oscar Brenes.

Asimismo, asistieron los señores Pedro Esteva, Patricia González, Roberto Herrera, Ricardo Bordas, Raúl Rizek, Arturo Marroquín, Práxedes Castillo Bellapart, Ilich Tupayachi, Edwin de los Santos, Celso Juan Marranzini, César Dargam y Michel El Hage.

También participaron en el encuentro los señores Fernando Armenteros, José Manuel Mallén S., Rafael Bisonó Genao, Rafael Blanco, Álvaro Peña, Lucile Houellemont, David Llibre, Andrés Pichardo, Enrique Martinón, Rafael Izquierdo, Arturo Marroquín, Javier Guerrero y Jesús Cano.

Asistieron además los ejecutivos de la organización financiera señores Luis E. Espínola, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales; Antonia Antón de Hernández, vicepresidenta ejecutiva senior de Gestión Humana, Transformación Cultural, Administración de Créditos y Cumplimiento; y Juan Lehoux, vicepresidente ejecutivo senior de Tecnología y Operaciones, entre otros.

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