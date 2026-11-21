Batalla Electoral amplía a dos horas diarias en Multimedios Su Mundo y suma a Jhonny Arrendel

Santo Domingo.– El programa «Batalla Electoral», producido y conducido por el periodista Roberto Monclus, amplía su emisión de una a dos horas a partir del lunes 16 de noviembre.

El nuevo horario es de lunes a viernes, de 1:00 a 3:00 de la tarde, por Multimedios Su Mundo (Canal 101 de Claro y sistemas de cable).

La decisión responde al crecimiento del espacio en apenas dos meses al aire, tanto en audiencia televisiva como en redes sociales y entre actores políticos.

Además, los sábados y domingos a las 6:00 de la tarde se transmitirá un resumen con lo mejor de la semana.

«Debido al respaldo de los televidentes y al impacto digital de nuestros contenidos, decidimos duplicar el horario», explicó Monclus.

Uno de los principales cambios es la incorporación del periodista Jhonny Arrendel, quien aportará una mirada estratégica desde Estados Unidos sobre el impacto de la política dominicana en la diáspora.

El equipo se completa con nuevos bloques diarios:

– Políticamente Hablando, a cargo de la licenciada Maite Peña, directora del periódico Su Mundo.

– Fuera de Redes, presentado por José Ariel Rodríguez Llanos (José Ariel Media), sobre acuerdos y movimientos políticos hacia 2028.

– Comentario editorial de Roberto Monclus, sobre economía y el efecto de las medidas oficiales en el bolsillo de la población.

En la primera emisión del horario ampliado, será presentado en exclusiva un estudio interno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sobre tendencias de aspiraciones municipales y congresionales de cara a las elecciones de 2028.

También participará el dirigente y armador electoral Charlie Núñez, quien hablará de los avances del movimiento Objetivo 28.

Monclus, abogado y comunicador con más de tres décadas de trayectoria, reiteró el carácter plural del espacio: «No tenemos compromisos con ningún sector; nuestro único compromiso es con el buen periodismo y con la ciudadanía».

El productor agradeció el respaldo de Ismael Reyes Cruz, presidente de Multimedios Su Mundo; Pedro Galán, director ejecutivo; Leandra Encarnación, jefa de Prensa, y de los equipos del canal.

Visited 4 times, 4 visit(s) today