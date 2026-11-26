Peravia, República Dominicana. La firma de consultoría técnica RINA destacó los avances de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) en materia de gestión ambiental, desempeño operativo y relacionamiento comunitario, al presentar el pasado 20 de noviembre los resultados de su octava evaluación de monitoreo en fase de operaciones.

La evaluación reconoce que Punta Catalina mantiene una organización estable, comprometida y competente, con sistemas de gestión que han alcanzado un grado creciente de madurez y una ejecución de las actividades de monitoreo ambiental conforme a la programación establecida para 2026.

Entre los principales hallazgos, el equipo evaluador señala que los datos del monitoreo no indican impactos ambientales atribuibles a la central dentro del alcance de la evaluación, mientras que los estudios de biodiversidad marina y terrestre muestran que los ecosistemas examinados mantienen condiciones saludables.

Las mediciones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno se mantuvieron dentro de los límites establecidos por la normativa dominicana y la Corporación Financiera Internacional (IFC), mientras que las pruebas de emisiones de metales pesados realizadas en agosto de 2026 no identificaron situaciones preocupantes.

La evaluación también constató que ambas unidades de generación operaban a plena capacidad y cumplían los parámetros de emisiones al momento de la inspección, luego de la aplicación de medidas correctivas ante desviaciones registradas durante el año en los niveles de partículas suspendidas totales. Los especialistas recomendaron fortalecer los controles preventivos para evitar su recurrencia.

En el ámbito social, RINA reconoció los resultados positivos de las iniciativas desarrolladas con las comunidades del entorno, particularmente la ampliación del programa de reconstrucción de viviendas para pescadores y familias en condiciones de vulnerabilidad, así como las visitas guiadas a las instalaciones de la central.

El documento resalta, además, la transparencia como un componente importante de la gestión ambiental y social de Punta Catalina, mediante la publicación de información financiera, operativa, ambiental y sanitaria en sus plataformas institucionales.

Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, Punta Catalina registró una generación neta de 4,424,431 megavatios hora, equivalente, según los datos consignados en la evaluación, a cerca de una quinta parte de la producción eléctrica nacional.

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