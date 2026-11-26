Aunque gente con información precaria la asocia y hasta confunde con Santiago, Santiago Rodríguez es una provincia con gran potencial y con méritos suficientes como para ser un real referente de bienestar.

Diversidad climática, ubicación estratégica, recursos naturales e historia son solo algunos de los atributos que tienen como “cereza del pastel” la calidad humana en esta provincia noroestana. Eso explica que etapas marcadas por explotación maderera, cultivo del maní o del tabaco, ganadería y más recientemente ecoturismo tengan valiosos hitos en Santiago Rodríguez.

Claro está, de poco sirve contar con todas esas bondades y otras muchas -que en otras ocasiones podríamos retomar- si no se tiene a quien las valore y defienda. Desde el economista chileno Sergio Boisier (2004), referente latinoamericano en desarrollo territorial, hasta organismos como la CEPAL (2019), entre otros muchos, destacan la necesidad de que cada territorio cuente con quienes lo valoren y defiendan. Y en este momento, a Santiago Rodríguez le urge que alguien -que de verdad la valore- salga en su defensa.

Como es sabido, desde 2022, la República Dominicana cuenta con la Ley 368-22, sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. Asumiéndola como soporte legal, el Gobierno impulsa un proceso que lleva por nombre: Formulación de Instrumentos Regionales y Municipales de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo de Desastres para la Región Cibao Noroeste.

Ese proceso se enmarca en el Proyecto de Respuesta a Emergencias y Resiliencia de República Dominicana (P180163). El mismo forma parte del Convenio de Préstamo BIRF No. 9473-DO, que ejecuta el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional (VIOTDR/ MINPRE), con fondos de un préstamo del Banco Mundial.

¿Qué ocurre con eso?

Sencillamente, quienes toman decisiones en el marco del referido proyecto, en sentido general, y del proceso, de manera más específica, están “dejando de lado” a esta provincia noroestana. En ese proceso, a Monción y a Villa los Almácigos se les considera como “caseríos rurales” y a Sabaneta se le pretende entretener con simple delimitación entre área rural y área urbana. Es así como los tres municipios de esta provincia están a punto de perder lo que, en función de la Ley 368-22 y por su nivel de urbanización, les corresponde.

¿Qué significa para Santiago Rodríguez quedar fuera de un plan integral de ordenamiento territorial? Explicado de manera sencilla: esta provincia corre el riesgo de seguir creciendo sin una planificación suficientemente clara sobre dónde construir, dónde invertir, cuáles terrenos proteger y cómo aprovechar sus recursos para mejorar la vida de sus habitantes.

Más sencillo todavía

Imaginemos que una familia tiene un terreno grande y quiere construir su casa, sembrar alimentos, criar animales y dejar espacio para que sus hijos construyan en el futuro. Lo más conveniente sería hacer un plan para decidir dónde colocar cada cosa, evitando problemas más adelante. Con un municipio sucede lo mismo: un Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) sirve para organizar el territorio completo, tanto en zona urbana como rural, tomando en cuenta las necesidades actuales y futuras. De eso se está excluyendo a Santiago Rodríguez.

Con un PMOT, un productor de leche aumentaría sus beneficios porque tendría mejor conexión entre su finca, los centros de refrigeración, las plantas procesadoras y los mercados. Una familia que vive cerca de un atractivo natural podría desarrollar un pequeño alojamiento, ofrecer comida típica y organizar recorridos guiados porque un PMOT ayuda a contar con rutas turísticas mejor organizadas.

Y como colofón: cada vez más, los inversionistas toman en cuenta temas como las distancias, las ubicaciones, las condiciones de las vías, la disponibilidad de los servicios y sobre todo que haya reglas claras antes de tomar decisiones y echar a andar sus proyectos.

Por eso, aunque se esté a punto de anunciar un plan estratégico provincial, lo que realmente tendríamos sería: construcciones desordenadas, dificultad -y hasta imposibilidad- para construir calles, aceras o instalar servicios básicos, pérdida de terrenos productivos, pérdida del patrimonio construido e intangible, daños al agua y al medioambiente, más dificultades para prepararnos ante desastres y muchas oportunidades desaprovechadas.

Como ya sabemos que el Chapulín era solo entretenimiento, a la provincia Santiago Rodríguez le urge que alguien más salga a defenderla.

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