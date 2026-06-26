UBA celebra en NYC festejos por Días de los Bodegueros y del Padre en EE. UU.

NUEVA YORK.- La Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), que preside Radhamés Rodríguez, festejó los Días del Bodeguero y de los Padres en Estados Unidos, ante más de 3 mil personas en Poe Park, ubicado en El Bronx.

La fecha del Día del Bodeguero en NY fue ratificada por la Asamblea Estatal en junio de 2023.

Durante la actividad, UBA rindió un merecido tributo al esfuerzo, tenacidad y la invaluable labor comunitaria que desempeñan los bodegueros en los cinco condados neoyorquinos.

Estas personas no solo son comerciantes, sino pilares históricos que fortalecen la conexión humana y la identidad cultural de los vecindarios, sostuvo Rodríguez.

Durante el acto, celebrado el pasado domingo, el cónsul dominicano en NY, Jesús «Chu» Vásquez, entregó un reconocimiento especial al presidente de la entidad, por su impecable organización del festival y la buena conducción de UBA.

También fueron reconocidos Emiliano Castillo, Jorge Soto, Juan Rodríguez, Rosa Mejía y Jainis Soto, designándolos como bodegueros ejemplares por su dedicación y compromiso inspirador.

Al cierre de la jornada, Radhamés Rodríguez expresó su gratitud a los comerciantes, patrocinadores, al Departamento de la Policía de NY (NYPD) y a todos los colaboradores, medios de comunicación impresos y digitales, a los influencers de las redes sociales.

Cada conversación y colaboración contribuyó a crear un ambiente de unidad y orgullo”, concluyó el líder empresarial, proyectando optimismo hacia el futuro del sector.

El festival, respaldado por las principales marcas del mercado dominicano y latino, ofreció una cartelera artística que hizo bailar a cientos de asistentes al ritmo de merengue, bachata y salsa.

La propuesta musical incluyó presentaciones en vivo de El Grupaso, La Cancha Salsera, Dionis Chávez y El Chino Aguacate, culminando con el merenguero Toño Rosario.

El evento contó con la presencia de la gobernadora de NY, Kathy Hochul; el cónsul Vásquez Martínez; el congresista Adriano Espaillat; la presidenta del condado de El Bronx, Vanessa L. Gibson; y los asambleístas Yudelka Tapia y George Álvarez, y varios concejales.

La conducción del evento estuvo a cargo de Arlette Borrelly y Frederick Martínez «El Pacha”, bajo la coordinación de la directora de operaciones Rosa Ayala y los directivos de la UBA.

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