Chelsy Bautista es seleccionada por Forbes Dominicana entre los jóvenes que están transformando el futuro del país.

SANTO DOMINGO.- La actriz, cantante, comunicadora y líder juvenil dominicana de 25 años Chelsy Bautista continúa consolidando una trayectoria que trasciende el ámbito artístico y la posiciona como parte de una nueva generación de jóvenes que están aportando a la transformación social, cultural y de liderazgo de la República Dominicana.

Chelsy fue seleccionada por Forbes Dominicana para formar parte de su reconocida lista 30 Under 30, que distingue a jóvenes menores de 30 años que representan una nueva generación de líderes, creadores y emprendedores con una visión innovadora sobre el futuro económico, social y cultural del país.

El reconocimiento adquiere especial relevancia en el caso de Chelsy Bautista porque su trayectoria combina el entretenimiento, la comunicación, la creación de contenido, la formación académica, la representación internacional y, cada vez con mayor fuerza, el trabajo social enfocado en niños, adolescentes y jóvenes.

Más allá de su carrera como artista y de su comunidad digital, Chelsy ha venido desarrollando una agenda vinculada con la educación, el liderazgo juvenil, los derechos de la niñez y la creación de oportunidades para las nuevas generaciones.

Una joven que lleva el nombre de República Dominicana al escenario internacional

La proyección de Chelsy también ha trascendido las fronteras nacionales. En 2026 fue seleccionada para integrar la Delegación Nacional Dominicana del Programa Barco Mundial de la Juventud, iniciativa internacional en la que participó junto a otros jóvenes líderes de diferentes países.

El propio Ministerio de la Juventud destaca su trayectoria como líder juvenil, comunicadora y representante cultural, así como su participación en iniciativas nacionales e internacionales vinculadas con desarrollo, educación y derechos de la niñez y la juventud.

Su perfil internacional incluye además experiencias de representación y promoción cultural en China, país que visitó durante varias semanas como gestora cultural y creadora de contenido, documentando aspectos turísticos, culturales, históricos y sociales de diferentes ciudades.

Durante su recorrido visitó, entre otras, Beijing, Chengdu y Chongqing, experiencia que posteriormente compartió con su comunidad digital. La agencia Xinhua destacó su presencia en China y su capacidad para mostrar el país desde la perspectiva de una joven latinoamericana.

Del arte al compromiso social

Chelsy Bautista es licenciada Magna Cum Laude en Negocios Internacionales por la Universidad APEC (UNAPEC) y posee formación complementaria en áreas como marketing digital, comercio exterior, artes gráficas y gestión cultural.

Su trayectoria también incluye experiencia de colaboración con organismos como UNICEF y UNESCO, además del Ministerio de la Juventud. El Ministerio destaca particularmente su participación como embajadora de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO entre 2020 y 2023 y su involucramiento en campañas relacionadas con sensibilización social, derechos de la niñez y juventud.

Asimismo, ha participado como moderadora en espacios juveniles relacionados con violencia escolar y mediación educativa y fue una de las voces de la campaña de UNICEF contra el matrimonio infantil “La Peor Novela”.

Uno de sus proyectos más recientes es “Proyecto Chelsy”, una iniciativa social dirigida a niñas y adolescentes de comunidades vulnerables, con la que busca promover la educación, el desarrollo personal y la construcción de nuevas oportunidades para jóvenes que enfrentan limitaciones socioeconómicas. Como parte de esta iniciativa, el Proyecto Chelsy canalizó 100 becas de educación continua en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), ampliando las oportunidades de formación y capacitación para jóvenes dominicanos. El proyecto comenzó con jornadas en sectores como La Puya de Arroyo Hondo, San Luis y Capotillo, con la intención de extenderse posteriormente a otras comunidades del país.

Esta combinación de arte, comunicación, formación académica y compromiso social ha permitido que Bautista construya una plataforma que va más allá del entretenimiento.

Una generación que está cambiando la conversación

Su inclusión en 30 Under 30 llega precisamente en un momento en que su carrera comienza a tomar una dimensión diferente. La joven artista representa un perfil cada vez más presente entre las nuevas generaciones: profesionales y creadores que utilizan su visibilidad pública y las plataformas digitales no solamente para entretener, sino también para educar, inspirar, generar conversación y movilizar a otros jóvenes alrededor de causas sociales.

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