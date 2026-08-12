Usuarios rechazan aumento del pasaje de la OMSA

Por: María Hernández

Este lunes pasajeros de los autobuses públicos se encontraron con la sorpresa de que el servicio de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) que hace la ruta 27 de Febrero, Corredor Independencia, entre otras aumentó a 35 pesos, un aumento de cerca de 150 por ciento, de acuerdo a los expertos en el tema del transporte.

La reacción no se ha hecho esperar y los autobuses que realizan ese recorrido transitan prácticamente vacíos, como denuncian los ciudadanos a través de los medios de comunicación y redes sociales.

» Engañaron a la ciudadanía. Hace aproximadamente dos meses subíamos a las guaguas gratis. Era como una forma de ir durmiendo a la ciudadanía para que aceptaran el aumento callados, sin protestar «, dijeron varios estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo( UASD), al responder preguntas de los periodistas que subieron la reacción a las redes sociales.

Los peatones que hacen uso del transporte masivo del Estado, estudiantes y jóvenes trabajadores hicieron un llamado a las autoridades para que la ciudadanía siga pagando 15 pesos o 20 y no 35 como sucede con el reciente aumento que ha tomado desprevenida a la población que no cuenta con recursos ni para comer tres veces al día, como denuncian por diferentes vías.

Es momento de que todas las instituciones que tienen que ver con la medida la estudien y la dejen sin efecto.

Los pasajeros del Metro no siempre utilizan las guaguas de la OMSA y viceversa, por lo que cada pasaje se debe cobrar de forma independiente y no global, como se hacía anteriormente.

Esperamos que los defensores de los usuarios del transporte salgan a respaldar a ese sector que ya no resiste más maltrato tanto de los dueños de autobuses y minibuses públicos como de los privados , en especial de la ruta 27 de Febrero y del Corredor Independencia.

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