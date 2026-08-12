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Nacionales

EXATEC expresa solidaridad con el pueblo de Colombia

PRIMICIAS DIGITAL11 de agosto de 2026
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SANTO DOMINGO.- La  Asiciacion de Estudiantes Dominicanos Egresados de Tecnologivo de Monterrey (EXATEC) expresó su solidaridad y respaldo al pueblo colombiano ante la difícil situación que enfrenta ese país tras el fuerte sismo registrado el pasado lunes, que provocó víctimas mortales, personas heridas y daños materiales en varias zonas del territorio.

El presidente de EXATEC, Fernando Núñez, manifestó sus condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos y extendió un mensaje de apoyo a las comunidades afectadas, al tiempo que reconoció la labor de los organismos de socorro y de todas las personas que participan en las labores de rescate y asistencia humanitaria.

El movimiento telúrico, de magnitud 7.4, tuvo su epicentro en las proximidades de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y sus efectos fueron sentidos en distintas regiones de Colombia. Las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de los daños.

Ante esta emergencia, Núñez hizo un llamado a mantener la unidad, la solidaridad y el acompañamiento a las familias damnificadas, especialmente durante las labores de recuperación y reconstrucción.

Destacó que, en momentos de adversidad, la solidaridad entre los pueblos constituye una muestra de fraternidad y un apoyo fundamental para quienes enfrentan las consecuencias de una tragedia.

Núñez reiteró sus sentimientos de solidaridad al pueblo colombiano y sus deseos de pronta recuperación para las personas heridas, así como de fortaleza para las familias que atraviesan este difícil momento.

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