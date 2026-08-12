SeNaSa lanza nuevo producto y refuerza sus planes complementarios

Santo Domingo. – En el marco de su 24.º aniversario, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) presentó SeNaSa Ultra, una nueva propuesta diseñada para ofrecer una cobertura más amplia y una experiencia elevada para los afiliados que opten por este plan, reafirmando su compromiso de continuar innovando y respondiendo a los altos estándares del mercado asegurador.

“Otro nivel de experiencia”, es una de las promesas del nuevo Plan Complementario SeNaSa Ultra que incorpora más de 800 servicios adicionales a los contemplados actualmente en el Plan de Servicios de Salud (PDSS), ampliando significativamente las opciones de protección para quienes buscan una cobertura más completa y mayores beneficios.

Entre sus principales atributos, SeNaSa Ultra ofrece cobertura de hasta RD$4 millones anuales para servicios de alto costo, así como cobertura de cirugía robótica en casos específicos. El plan también contempla cobertura ambulatoria y de hospitalización al 100 %, sin límite, además de una cobertura extraordinaria para servicios de terapias relacionados con el neurodesarrollo.

A estos beneficios se suma una propuesta diferenciadora en el mercado: una prima plana, sin recargo por edad, que permite acceder a las prestaciones del plan sin que el costo aumente en función de la edad del afiliado. Junto a este lanzamiento, SeNaSa también reforzó los planes Especial, Avanzado, Máximo y Premium, mejorando sus coberturas, de acuerdo con el nuevo Plan de Servicios de Salud (PDSS).

Durante sus 24 años de trayectoria, SeNaSa ha consolidado su posición como la Administradora de Riesgos de Salud con mayor cobertura del país. Más que cifras, este crecimiento representa la confianza de millones de personas que encuentran en la institución el respaldo necesario para cuidar su salud y la de sus familias.

A lo largo de estos 24 años, SeNaSa ha impulsado iniciativas que han marcado un antes y un después en el sistema de seguridad social dominicano. Hoy, tiene a disposición de sus afiliados una red de aproximadamente 12 mil prestadores de servicios de salud distribuidos en todo el territorio nacional, facilitando el acceso oportuno a consultas, diagnósticos, tratamientos y procedimientos médicos.

Con el lanzamiento de SeNaSa Ultra, la institución inicia una nueva etapa en su historia, ampliando su propuesta de valor con beneficios que combinan mayor protección financiera, acceso a tecnología médica avanzada y una cobertura integral, lo que permite a la ARS responder a las expectativas del mercado asegurador con soluciones de salud cada vez más completas.

Este lanzamiento, realizado en el marco del 24.º aniversario de la institución, reafirma la misión de SeNaSa de continuar construyendo un sistema de protección en salud más cercano, innovador y solidario, convencido de que brindar tranquilidad a las personas y sus familias refleja, cada día, el valor de estar seguros.

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