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Economia

Inversiones & Reservas obtiene certificación ISO 37001 en gestión antisoborno

La filial del Banco de Reservas se convierte en el primer puesto de bolsa de República Dominicana y el Caribe en implementar un Sistema de Gestión Antisoborno conforme a este estándar internacional

PRIMICIAS DIGITAL11 de agosto de 2026
1 1 minuto de lectura

Santo Domingo. – Inversiones & Reservas, filial del Banco de Reservas, recibió la certificación ISO 37001:2017 de Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), otorgada por la firma internacional TÜV NORD, convirtiéndose en el primer puesto de bolsa de República Dominicana y el Caribe en implementar exitosamente este estándar.

Pedro Galán, vicepresidente ejecutivo de Inversiones & Reservas, afirmó que la certificación reafirma el compromiso de la institución con la transparencia y las mejores prácticas antisoborno, acciones que contribuyen al fortalecimiento de la institucionalidad en la sociedad dominicana.

“Este logro refleja los pasos firmes dados por Inversiones & Reservas para fortalecer sus operaciones sobre la base de una actuación comercial transparente, en beneficio de sus clientes y de la consolidación del mercado de valores en el país”, expresó Galán.

Además de Galán, la certificación fue recibida por Ramón Guzmán, gerente de la División de Contraloría, Operaciones y TI, y Karla Robles, gerente de Cumplimiento, con el acompañamiento de Marbel Guilamo, director de Cumplimiento Ético, Anticorrupción y Antisoborno de la Vicepresidencia de Cumplimiento de Banreservas.

La certificación reconoce la implementación de un sistema orientado a prevenir, detectar y gestionar riesgos relacionados con el soborno y reafirma el compromiso de Inversiones & Reservas con la ética, la transparencia y las mejores prácticas de gobernanza corporativa.

El alcance de la norma comprende tres procesos fundamentales de la entidad: abastecimiento, administración de proveedores y trámite de pagos. Estos cuentan con controles y mecanismos de monitoreo destinados a fortalecer la prevención de riesgos y garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos.

Este logro contó con el respaldo del presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera; el Consejo de Directores; el Comité de Cumplimiento; el vicepresidente de Cumplimiento, Heiromy Castro; el vicepresidente ejecutivo sénior de Empresas Subsidiarias, Juan Alberto Mustafá, y la vicepresidenta ejecutiva de Empresas Subsidiarias, Cindy Ventura Serrano.

Con esta certificación, Inversiones & Reservas fortalece sus sistemas de control y cumplimiento mediante la incorporación de estándares internacionales orientados a promover una gestión íntegra, responsable y sostenible.

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PRIMICIAS DIGITAL11 de agosto de 2026
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