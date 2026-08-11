Los atardeceres se adelantan en NY; neoyorkinos lamentan

NUEVA YORK.- A partir del próximo lunes, será la última vez en este verano que la puesta de sol ocurra a las 8:00 p.m. Después, el horario se irá adelantando de forma gradual, y para diciembre anochecerá alrededor de las 4:30 p.m., de acuerdo con el Old Farmer’s Almanac, almanaque que contiene pronósticos meteorológicos

El adelanto del anochecer ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde múltiples neoyorkinos han expresado su malestar, entre ellos figuran dominicanos.

El martes, el sol se ocultará a las 7:58 p.m. y así sucesivamente hasta llegar a las 7:28 p.m. el 1 de septiembre. Esta tendencia continuará durante el otoño.

Para el 1 de octubre, el atardecer ocurrirá cerca de las 6:30 p.m. Posteriormente, con el fin del horario de verano en noviembre, los relojes se atrasarán una hora, lo que hará que anochezca todavía más temprano.

A mediados de diciembre, la oscuridad llegará en torno a las 4:30 p.m. Los atardeceres cercanos a las 8:00 p.m. no volverán hasta mayo de 2027.

En cuanto al clima, desde el 2 de septiembre se anticipa que las temperaturas desciendan por debajo de los 80 grados Fahrenheit, aunque aún se esperan jornadas soleadas y cálidas durante algunos fines de semana.

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