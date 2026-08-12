MIREX informa hasta el momento no hay reportes de dominicanos afectados por terremoto en Colombia

El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que hasta el momento, en los reportes oficiales no hay dominicanos entre las personas afectadas por el terremoto ocurrido en Colombia este lunes.

La Embajada y el Consulado General de República Dominicana en Bogotá mantienen comunicación con las autoridades colombianas correspondientes para ir actualizando esta información y brindar la asistencia de lugar a los dominicanos que lo necesiten.

​Asimismo, la Dirección de Protección a Nacionales en el Exterior de este Ministerio mantiene habilitados sus canales directos desde Santo Domingo en el número teléfonico (809) 987-7001, extensiones 7595, 7597 y 7100, y el correo electrónico proteccionanacionales@mirex.gob.do.

​Para reportar cualquier emergencia o solicitar orientación en Colombia, se ponen a disposición los siguientes datos de contacto:

​-Embajada de República Dominicana en Colombia

​Dirección: Cra. 18 #123 – 43, barrio Santa Bárbara Occidental, Usaquén, Bogotá.

​Teléfono: +57 301 115 4365

​Correo: embadomcolombia@mirex.gob.do

​-Consulado General de República Dominicana en Bogotá, Colombia

​Dirección: Avenida Carrera 19 No. 118-95, oficinas 311/312, Centro Ejecutivo Santa Bárbara, Bogotá, Colombia.

​Teléfono: +1 (829) 471 4754

​WhatsApp: +57 313 439 2977

​Correo: consudombogota@mirex.gob.do

Visited 1 times, 1 visit(s) today