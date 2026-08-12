Feller Rate ratifica en “A” la solvencia de Motor Crédito

De acuerdo con el informe, la evaluación se sustenta en el liderazgo de Motor Crédito en su segmento, una adecuada capacidad para generar resultados y un respaldo patrimonial acorde con su operación.

A junio de 2026, Motor Crédito ocupó el primer lugar entre los bancos de ahorro y crédito en participación de mercado de colocaciones totales y de financiamiento de vehículos usados, con cuotas de 22.5 % y 36 %, respectivamente. Esta posición refleja la especialización de la entidad y su presencia en el mercado de financiamiento automotriz.

El informe también resaltó la posición financiera de la entidad. Al cierre de junio de 2026, el resultado antes de impuestos alcanzó RD$379 millones y la rentabilidad anualizada sobre activos totales promedio se situó en 4.2 %, cercana al promedio de 4.5 % del sistema de bancos de ahorro y crédito. A mayo, el índice de solvencia regulatorio fue de 17.6 %, por encima del mínimo exigido de 10 %, mientras el endeudamiento se mantuvo estable en 3.3 veces durante el primer semestre.

La calidad de la cartera se mantuvo controlada. A junio de 2026, la cartera vencida representó 1.4 % y la cobertura de provisiones alcanzó 1.6 veces, indicadores comparables con los promedios de 1.6 % y 1.7 veces registrados por los bancos de ahorro y crédito. Feller Rate señaló que estos resultados se apoyan en la alta proporción de garantías reales asociadas a los vehículos financiados.

Perspectiva estable

La perspectiva estable considera el liderazgo de Motor Crédito en su nicho, su capacidad para generar resultados, la eficiencia de su operación y un gasto por riesgo controlado.

“Esta ratificación respalda la confianza en la solidez de Motor Crédito y reconoce la disciplina con la que gestionamos nuestro crecimiento”, expresó Benahuare Pichardo, presidenta de la entidad bancaria.

Sobre Motor Crédito

Motor Crédito, S.A. Banco de Ahorro y Crédito ofrece soluciones de financiamiento para vehículos nuevos y usados, maquinarias y equipos, además de productos de ahorro e inversión. La entidad forma parte del Grupo Ambar y desarrolla su estrategia con foco en el crecimiento sostenible, la transformación digital y la generación de valor para sus grupos de interés.

Sobre Feller Rate

Feller Rate es una firma calificadora de riesgos que evalúa la solvencia de entidades e instrumentos financieros en distintos mercados de América Latina.

Visited 1 times, 1 visit(s) today