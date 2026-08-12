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Economia

Feller Rate ratifica en “A” la solvencia de Motor Crédito

La calificadora mantuvo una perspectiva estable y destacó el liderazgo de la entidad en el segmento de bancos de ahorro y crédito, su capacidad de generación y su respaldo patrimonial.

PRIMICIAS DIGITAL11 de agosto de 2026
0 2 minutos de lectura

De acuerdo con el informe, la evaluación se sustenta en el liderazgo de Motor Crédito en su segmento, una adecuada capacidad para generar resultados y un respaldo patrimonial acorde con su operación.

A junio de 2026, Motor Crédito ocupó el primer lugar entre los bancos de ahorro y crédito en participación de mercado de colocaciones totales y de financiamiento de vehículos usados, con cuotas de 22.5 % y 36 %, respectivamente. Esta posición refleja la especialización de la entidad y su presencia en el mercado de financiamiento automotriz.

El informe también resaltó la posición financiera de la entidad. Al cierre de junio de 2026, el resultado antes de impuestos alcanzó RD$379 millones y la rentabilidad anualizada sobre activos totales promedio se situó en 4.2 %, cercana al promedio de 4.5 % del sistema de bancos de ahorro y crédito. A mayo, el índice de solvencia regulatorio fue de 17.6 %, por encima del mínimo exigido de 10 %, mientras el endeudamiento se mantuvo estable en 3.3 veces durante el primer semestre.

La calidad de la cartera se mantuvo controlada. A junio de 2026, la cartera vencida representó 1.4 % y la cobertura de provisiones alcanzó 1.6 veces, indicadores comparables con los promedios de 1.6 % y 1.7 veces registrados por los bancos de ahorro y crédito. Feller Rate señaló que estos resultados se apoyan en la alta proporción de garantías reales asociadas a los vehículos financiados.

Perspectiva estable

La perspectiva estable considera el liderazgo de Motor Crédito en su nicho, su capacidad para generar resultados, la eficiencia de su operación y un gasto por riesgo controlado.

“Esta ratificación respalda la confianza en la solidez de Motor Crédito y reconoce la disciplina con la que gestionamos nuestro crecimiento”, expresó Benahuare Pichardo, presidenta de la entidad bancaria.

Sobre Motor Crédito

Motor Crédito, S.A. Banco de Ahorro y Crédito ofrece soluciones de financiamiento para vehículos nuevos y usados, maquinarias y equipos, además de productos de ahorro e inversión. La entidad forma parte del Grupo Ambar y desarrolla su estrategia con foco en el crecimiento sostenible, la transformación digital y la generación de valor para sus grupos de interés.

Sobre Feller Rate

Feller Rate es una firma calificadora de riesgos que evalúa la solvencia de entidades e instrumentos financieros en distintos mercados de América Latina.

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