Un hombre murió y otro gravemente herido a puñaladas en el Alto Manhattan; presuntamente son dominicanos

NUEVA YORK.- Un hombre muerto y otro gravemente herido a puñaladas la madrugada de este lunes frente al 141 de la avenida Nagle con la calle Arden, en el sector de Inwood, en el Alto Manhattan, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

En el área residen cientos de familias dominicanas. Las autoridades no han dado a conocer los nombres de las víctimas, pero, según se comenta en el vecindario, presuntamente ambos serían de origen dominicano.

La policía informó que los agentes respondieron alrededor de las12:42 a. m. a una llamada al 911 que reportaba una agresión frente al edificio. Al llegar, encontraron a un hombre de 23 años con una herida de arma blanca en el torso y a otro hombre también de 23 años con una herida de arma blanca en el abdomen.

No se ofrecieron detalles sobre lo que originó el apuñalamiento ni se aclaró si los dos hombres se conocían. Hasta este lunes no se habían realizado arrestos.

La investigación continúa en curso. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente comunicarse con Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782.

El público también puede enviar información a través del sitio web de Crime Stoppers en https://crimestoppers. nypdonline.org/ o en X a través de @NYPDTips. Todas las llamadas serán confidenciales.

El público también puede enviar información a través del sitio web de Crime Stoppers. o en X a través de @NYPDTips. Todas las llamadas serán confidenciales.

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