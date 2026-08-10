Cerca 500 mil dominicanos asisten al Desfile de Manhattan; INDEX participa y fortalece compromiso con la comunidad

NUEVA YORK.- Cerca de medio millón de personas asistieron este domingo al Desfile Dominicano de Manhattan, celebrado bajo un sol radiante y altas temperaturas.

Imperó el orden durante la celebración de la 44.a edición del desfile, que recorrió la Sexta Avenida desde la calle 37 hasta la 55. Una vez iniciado el recorrido, los peatones solo pudieron cruzar la Sexta Avenida por las calles 39, 42, 48 y 52, como parte de un amplio dispositivo de seguridad.

Participaron decenas de carrozas y agrupaciones folclóricas; durante el trayecto se interpretaron merengue y bachata, ambos declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

También se escucharon otros géneros, como el dembow y el rap. La edición de este año llevó como lema “Estados Unidos y Quisqueya, unidos en cultura y tradición”, rindiendo tributo al orgullo, la música, las tradiciones, las costumbres y la herencia cultural dominicana.

Más de dos mil agentes de la Policía participaron en el operativo de seguridad, y los cierres de calles dificultaron la circulación vehicular y el estacionamiento en la zona.

Desfilaron la gobernadora Kathy Hochul; el congresista Adriano Espaillat; la presidenta del condado de El Bronx, Vanessa Gibson; el gran mariscal, doctor Ramón Tallaj; el rey Frederick Martínez (El Pachá); Roberto Rojas, Cacique de la Esperanza; Shino Aguakate, Embajador de los Medios; Tiaris Cabrera, Embajadora de la Comunicación, y Martha Candela, Embajadora de la Inspiración.

La participación de la embajadora Celinés Toribio, viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del INDEX, fortalece los esfuerzos por mantenerse cerca de la diáspora y promover la cultura, las raíces y la identidad dominicana en el exterior.

Toribio agradeció de manera especial el respaldo del Banco BHD a la participación del INDEX en el desfile. “Nuestra participación es un mensaje de cercanía, servicio, identidad y compromiso con los dominicanos que viven fuera de la RD”, afirmó.

“Hoy estamos aquí trabajando y representando con mucho orgullo al INDEX y a nuestra comunidad dominicana en el exterior. Esta institución tiene una misión muy noble: acompañar, apoyar y mantener conectados con nuestro país a los dominicanos que viven y trabajan fuera del país”, agregó.

Finalmente, subrayó la importancia de escuchar sus inquietudes, acompañarlos y trabajar para fortalecer permanentemente sus vínculos con el país.

Visited 3 times, 3 visit(s) today