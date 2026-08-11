Dominicanos en NYC respaldan propuesta exsenador Iván Lorenzo para evaluar con transparencia jueces altas cortes RD

NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en esta ciudad manifestaron respaldar la propuesta del exsenador y exayudante de la Procuraduría General de la República, Iván Lorenzo, para que los magistrados considerados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para ocupar posiciones en las altas cortes del país sean evaluados con total transparencia.

En documento Juan A. Martínez, Leonardo Parra, Isidro T. Alcántara, Josefina Morel de los Santos, Rafael Tobías Torres, Julián Sierra, Danilo Cáceres, Juan de Dios Gutiérrez, y Emmanuel Luna, entre otros, señalan que un proceso transparente fortalece la confianza ciudadana, garantiza la idoneidad de los jueces y consolida la institucionalidad democrática.

Asimismo, exhortaron al CNM a conducir el proceso con apego a los principios de transparencia e imparcialidad, en beneficio del Estado de derecho, en línea con lo planteado por Lorenzo, también vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

«Confiamos en que el Consejo actuará con la altura que el país demanda», expresan los quisqueyanos, al reiterar la importancia de que la sociedad civil dé seguimiento al proceso.

Sostienen que la institucionalidad democrática se fortalece cuando los procesos de selección judicial se rigen por criterios objetivos, publicidad de las actuaciones y rendición de cuentas.

Además, expresaron su confianza en que el CNM conducirá las evaluaciones con estricto apego a la Constitución y a las leyes, garantizando un proceso íntegro y confiable para la ciudadanía.

Subrayaron que la transparencia en la selección de jueces es un pilar fundamental para salvaguardar la independencia judicial, fortalecer la seguridad jurídica y mantener la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Indicaron que el proceso debe sustentarse en criterios de mérito, capacidad, experiencia, integridad e independencia, garantizando igualdad de oportunidades para todos los aspirantes, en estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes de la RD.

De igual forma, destacaron que un procedimiento abierto y transparente contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y a la consolidación de un sistema de justicia confiable, manifestaron.

Visited 1 times, 1 visit(s) today