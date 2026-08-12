Expandiendo la conectividad en las Américas: Presentamos los cables submarinos Alisios, Canoa y OlaLuz

Alisios, Canoa y OlaLuz. Estos sistemas, junto con una nueva ramificación del cable Americas Connect. La economía digital global depende de una infraestructura robusta, resiliente y altamente segura para respaldar desde el uso diario de internet hasta la telemedicina y los avances en la investigación científica. Hoy, anunciamos una importante expansión de nuestra infraestructura de conectividad global en las Américas con tres nuevos sistemas de cables submarinos:. Estos sistemas, junto con una nueva ramificación del cable Firmina y las rutas Curie Nuvem and Sol , forman

El sistema de cable submarino Alisios conectará a República Dominicana, Panamá y Chile. El cable recibe su nombre de los vientos alisios, el término en español para los vientos que soplan a través de los trópicos y el Caribe, utilizados históricamente por los navegantes para navegar entre continentes. El nombre Alisios hace alusión a los flujos de datos que navegarán por estas nuevas rutas submarinas.

Para profundizar la conectividad regional, Canoa es una nueva ruta de cable submarino que conectará a la República Dominicana con Bermudas. La palabra Canoa proviene de la lengua taína y rinde homenaje a la histórica cultura marítima del Caribe y el Atlántico Norte. Al combinarse con los sistemas de cables Nuvem y Sol, el cable Canoa habilitará una conexión altamente confiable y resiliente desde América Latina y el Caribe directamente hacia Europa y América del Norte.

El sistema de cable submarino OlaLuz conectará directamente a la República Dominicana con Florida. El nombre «OlaLuz» combina las palabras en español «ola» (wave) y «luz» (light), haciendo referencia a las ondas de luz que transportan datos a lo largo del cable en el fondo del océano. Esta nueva ruta fortalece significativamente la capacidad de la red entre el Caribe y la costa este de los Estados Unidos, proporcionando una mejora a la resiliencia de la región.

Para fortalecer aún más la diversidad de la red, Google también establecerá una nueva ramificación del cable submarino Firmina que aterrizará directamente en la República Dominicana. Construido originalmente para conectar América del Norte con América del Sur, esta nueva ramificación extiende el alcance de alta capacidad de Firmina y aporta conectividad de red adicional al Caribe.

Alcance, confiabilidad y resiliencia

Americas Connect mejora el alcance, la confiabilidad y la resiliencia de la conectividad, al ofrecer diversidad en las rutas de cables submarinos y conectividad a regiones de nube de Google Cloud geográficamente separadas.

Costa del Pacífico: En el Pacífico, un anillo submarino creará rutas redundantes que conectarán a Chile con Panamá, junto con un tercer enlace desde Panamá hacia la costa oeste de los EE. UU., brindando conectividad a las regiones de Google Cloud en Chile, Los Ángeles y Las Vegas.

Mar Caribe: En el mar Caribe, el cable Alisios desde Panamá hasta la República Dominicana se interconectará con un anillo desde la República Dominicana hacia la costa este de los EE. UU. y las regiones de Google Cloud en Carolina del Sur y Virginia.

Conectividad del Atlántico: El cable submarino Canoa desde la República Dominicana hasta Bermudas se interconectará con los cables Nuvem y Sol mediante anillos de cable tanto hacia los Estados Unidos como hacia Europa, brindando conectividad a las regiones de Google Cloud en la costa este de los EE. UU. (Carolina del Sur y Virginia) y en Europa (Madrid).

Declaraciones de Líderes y Socios Regionales

“Al recibir con entusiasmo el anuncio de los sistemas de cables submarinos ‘Alisios’, ‘OlaLuz’ y ‘Canoa’, la República Dominicana se complace en continuar su alianza con Google para impulsar la conectividad digital y la innovación como parte de Americas Connect. Nuestra participación en la red de telecomunicaciones del Caribe y América Latina nos permite unirnos a nuestros socios para fortalecer la conectividad en las Américas, sirviendo como un nodo integral en este ecosistema digital en expansión. Nuestra visión compartida respalda un salto cualitativo en la búsqueda de nuestro gobierno por cerrar la brecha digital, fomentar el talento local e impulsar oportunidades económicas basadas en la tecnología para nuestra gente. Este hito es una pieza más de nuestra colaboración constante con Google, impulsando a la República Dominicana hacia una nueva era de integración digital global”. — Luis Rodolfo Abinader Corona, Presidente de la República Dominicana

“Nos complace enormemente dar la bienvenida a este nuevo proyecto de Google y nos enorgullece considerar a Panamá como una ubicación estratégica para esta infraestructura submarina. El anuncio de los nuevos cables submarinos marca un hito transformador y se alinea con la Iniciativa del Hub Digital de Panamá y el pilar de infraestructura digital de la Estrategia Digital Nacional. Esta infraestructura contribuye al futuro de nuestro país y de la región, impulsándonos hacia una nueva era de integración global segura y competitiva. Al fortalecer la conectividad regional, aceleramos nuestros esfuerzos para cerrar la brecha digital, cultivar el talento tecnológico local y detonar el crecimiento económico de alta tecnología. Aprovechando este impulso, esperamos continuar nuestra colaboración con Google en otras iniciativas estratégicas, de modo que la transformación digital beneficie a los ciudadanos de Panamá”. — Julio Moltó, Ministro de Comercio e Industrias de Panamá

“Nos complace dar la bienvenida a Canoa como el primer sistema de cable submarino que conecta directamente a Bermudas con la República Dominicana. Este hito se suma a los aterrizajes de Nuvem y Sol, así como a la expansión del Puerto de Intercambio Digital de Bermudas anunciado en junio de 2026. El nombre evoca una herencia marítima que transportaba personas y mercancías por estas aguas mucho antes de que existiera cualquier cable. Esta conexión crea nuevas vías digitales y alianzas entre Bermudas y la Comunidad del Caribe, al tiempo que fortalece la resiliencia de los hogares y negocios de Bermudas. Nos alienta que líderes de infraestructura global como Google sigan eligiendo a Bermudas. Esta inversión refleja una creciente confianza en nuestra isla como una puerta de enlace digital confiable y un punto de aterrizaje estratégico en el Atlántico”. — La Honorable Alexa N.H. Lightbourne, JP, MP, Ministra de Asuntos Internos del Gobierno de Bermudas

«Este nuevo cable submarino, Alisios, que conecta a Chile, Panamá y la República Dominicana, es un hito estratégico que refuerza la posición de nuestro país como líder digital en América Latina. Más allá del logro tecnológico, esta infraestructura se traduce en beneficios directos para nuestros ciudadanos. Al garantizar una conectividad más rápida, más resiliente y segura, estamos empoderando a las empresas locales, impulsando el crecimiento económico y llevando las oportunidades de la economía digital global directamente a los hogares de millones de chilenos». — Louis de Grange, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y Ministro de Obras Públicas, Gobierno de Chile

Con estas nuevas inversiones, Google continúa allanando el camino para una red de nube global más conectada y abierta, enfocada en aumentar el alcance, la confiabilidad y la resiliencia para todos. Los nuevos sistemas pueden facilitar aún más la conectividad futura a través de unidades de ramificación ubicadas estratégicamente, reflejando el enfoque de nuestra iniciativa Pacific Connect para garantizar que la red y nuestros socios puedan crecer al ritmo de las necesidades y oportunidades de la región.

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