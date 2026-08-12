Luis “El Gallo” dice ambiente no es de paros, sino de concertación, diálogo y tolerancia

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana -UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, hizo hoy un llamado a la concertación, el diálogo y la tolerancia a los movimientos populares que realizan paros de labores en pueblos del interior.

Afirmó que la República Dominicana no puede prosperar en medio de los paros, y los llamados a enfrentamientos, por lo que la mesa del diálogo es la única solución a los problemas.

Indicó que el presidente Luis Abinader levanta en forma permanente la bandera de la paz y el entendimiento, por lo que los grupos levantiscos deben variar su forma de lucha.

Aseveró que en todo el país el presidente Abinader lleva jornadas de construcción, desde apartamentos hasta carreteras, por lo que no hay justificación para tomar la línea de paros, que no conduce a nada.

No se puede caminar por la senda de los enfrentamientos, sobre todo cuando desde el gobierno la línea que hay es de escuchar y buscar soluciones que beneficien a todos.

No es con violencia y paralizando la actividad comercial e industrial que se van a conseguir reivindicaciones, sino buscando soluciones consensuadas y donde se priorice el interés nacional.

Ya lo ha dicho el presidente Abinader que para enfrentar los escollos del sub-desarrollo y el hambre se debe contar con el esfuerzo combinado de todos los sectores nacionales.

Enfatizó que se necesita un mayor esfuerzo y sacrificio de todos, más aún cuando el país fue reconocido por tener una evaluación de hambre cero.

Dijo que ese reconocimiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) debe ser un acto de fe por el esfuerzo de todos los dominicanos para alcanzar el desarrollo.

Realizar paros y protestas en el ambiente democrático y de solidaridad en que vivimos puede ser tomado como una provocación, cuando lo que hace falta es el trabajo permanente para lograr el desarrollo nacional.

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