Tráfico aéreo entre Boston y República Dominicana crecerá 24% en 2026 y superaría los 790 mil pasajeros

Santo Domingo.- El tráfico aéreo entre Boston, Massachusetts, y la República Dominicana mantiene una marcada tendencia de crecimiento y apunta a cerrar 2026 con un nuevo récord, impulsado por la entrada en operaciones de la aerolínea dominicana Arajet en ese mercado, de acuerdo con los datos de la Junta de Aviación Civil (JAC).

Entre enero y el 30 de agosto de 2026, un total de 523,883 pasajeros se movilizaron entre Boston y República Dominicana. Al proyectar ese comportamiento para los 366 días del año, el mercado alcanzaría aproximadamente 792,319 pasajeros al cierre de 2026.

De concretarse esta proyección, el volumen de pasajeros entre ambos destinos registraría un crecimiento de 23.6% respecto a los 641,262 pasajeros movilizados durante 2025, agregando unos 151 mil pasajeros al flujo registrado el año anterior.

El crecimiento resulta todavía más significativo al observar la evolución de los últimos cuatro años. En 2022, el tráfico entre Boston y República Dominicana alcanzó 385,774 pasajeros; en 2023 aumentó a 516,142, mientras que en 2024 llegó a 550,876 y en 2025 alcanzó los 641,262 pasajeros.

De cumplirse la proyección para 2026, el mercado prácticamente duplicaría su volumen en cuatro años, al pasar de 385,774 pasajeros en 2022 a cerca de 792,319 este año, equivalente a un crecimiento acumulado de 105.4%.

JetBlue lidera el crecimiento

La expansión del mercado ha estado encabezada por JetBlue, que mantiene una posición predominante en la conexión entre Boston y República Dominicana.

La aerolínea movilizó 351,394 pasajeros en 2022, cifra que aumentó a 467,059 en 2023, 504,576 en 2024 y 585,980 en 2025.

Hasta el 30 de agosto de 2026, JetBlue había transportado 441,097 pasajeros. Manteniendo el ritmo observado durante los primeros 242 días del año, la aerolínea podría superar los 667 mil pasajeros al cierre de 2026.

La expansión de JetBlue coincide con un aumento de la oferta desde Boston hacia distintos destinos dominicanos. La propia JAC ha señalado anteriormente que el crecimiento del mercado de Boston ha estado impulsado, entre otros factores, por el incremento de frecuencias de JetBlue hacia Las Américas, Puerto Plata y Punta Cana.

Arajet gana espacio en el mercado

A este crecimiento se suma Arajet, cuya presencia en la conexión con Boston ha cobrado especial relevancia.

La aerolínea dominicana registró 5,479 pasajeros en 2025 y, al 30 de agosto de 2026, ya acumulaba 27,554 pasajeros, multiplicando varias veces el volumen registrado el año anterior.

Al ritmo observado hasta agosto, Arajet podría cerrar 2026 con alrededor de 41,700 pasajeros en el mercado de Boston.

La incorporación y expansión de nuevos operadores contribuye a ampliar la oferta de asientos y las alternativas de viaje para una de las comunidades dominicanas más numerosas y consolidadas de Estados Unidos.

Más del doble del tráfico registrado en 2022

La evolución de los últimos años muestra una tendencia sostenida:

Año Pasajeros

2022 385,774

2023 516,142

2024 550,876

2025 641,262

2026 (enero-agosto) 523,883

2026 (proyección) 792,319

La proyección de 2026 se obtiene analizando el movimiento registrado hasta el 30 de agosto, sin incorporar supuestos adicionales sobre aumentos o reducciones de la demanda durante los cuatro meses restantes.

La tendencia convierte a Boston en uno de los mercados estadounidenses de mayor dinamismo para la República Dominicana, particularmente por el peso de la comunidad dominicana residente en Massachusetts y el fortalecimiento de la oferta aérea.

La base de datos de la JAC contiene estadísticas de movimiento de pasajeros y es elaborada a partir de los registros del sistema SIAGA; el conjunto de datos oficial para 2018-2026 está disponible en el portal de datos abiertos del Gobierno dominicano. Datos Gobierno Dominicana.

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