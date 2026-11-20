La diseñadora dominicana será la creadora oficial del vestuario para la celebración del 75.º aniversario del certamen en Puerto Rico.

( Pie de foto, Giannina Azar, Imagen cortesía de los organizadores).

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La dominicana Giannina Azar, fue designada diseñadora oficial de la 75.ª edición de Miss Universo, que se celebrará en San Juan, Puerto Rico, el martes 24 de noviembre.

Azar, quien ha vestido a estrellas internacionales como Jennifer López, Beyoncé y Thalía, tendrá a su cargo la creación de diseños exclusivos para las 149 candidatas de esta edición diamante, una celebración que promete deslumbrar al mundo con elegancia, glamour y creatividad.

Las piezas, concebidas especialmente para el certamen, llevarán el sello característico de la diseñadora, con sofisticados bordados, cristales y detalles artesanales que resaltarán la belleza y la diversidad de las representantes de todo el mundo.

Su participación en el 75.º aniversario de Miss Universo representa un nuevo reconocimiento al talento dominicano y consolida su proyección internacional como una de las grandes referentes del diseño para los certámenes de belleza.

«Queremos que las 149 candidatas brillen como verdaderos diamantes en una noche que quedará para la historia», afirmó Azar.

Azar contará con la dirección logística de Miami Talents, la asistencia de diseño de Yohanna Gursey, la colaboración especial de Marylin Alonso, de Ausome Foundation, y el respaldo de Rosa Fabric como proveedor de telas.

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