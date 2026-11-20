Santiago de los Caballeros.– La Alcaldía de Santiago, en coordinación con la Fundación Rompiendo Paradigmas, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), inició la implementación del segundo pilar del programa de educación vial “Paradigmas del Tránsito”, en las intersecciones de las avenidas Salvador Estrella Sadhala y Republica De Argentina de esta ciudad.

El alcalde Ulises Rodríguez manifestó que el programa ya pasó de la planificación a la acción, con jóvenes incorporados a las calles para contribuir a mejorar la circulación y promover cambios en el comportamiento de conductores y peatones.

“Estamos pasando de las palabras a los hechos. Se lanzó el programa hace unos días y se crearon expectativas, pero aquí estamos en las calles. Esto es una realidad y ya no se puede detener”, expresó el ejecutivo municipal.

Rodríguez destacó la participación de los 70 estudiantes, a quienes definió como un ejército de jóvenes comprometidos con la transformación de la cultura vial, al tiempo que exhortó a toda la sociedad a involucrarse en esta iniciativa.

Asimismo, anunció que la Alcaldía trabaja en la puesta en funcionamiento de un centro de monitoreo de la ciudad, que integrará las cámaras instaladas en distintas intersecciones para supervisar el tránsito en tiempo real y contribuir a mejorar la movilidad.

El alcalde también informó que se establecerán indicadores comparativos para medir los resultados de las intervenciones, especialmente en los tiempos de desplazamiento en los puntos donde se desarrolla el programa.

De su la lado el presidente de la Fundación Rompiendo Paradigmas y diputado Robinson Díaz informó que la primera jornada contempla la intervención de cuatro puntos estratégicos de Santiago, con la participación de 70 jóvenes del Instituto Tecnológico México, quienes realizan labores de orientación y concienciación dirigidas a conductores y peatones.

Díaz explicó que esta iniciativa forma parte de una propuesta presentada el pasado viernes, que contempla dos componentes fundamentales: educación vial en las calles y formación en los centros educativos.

Indicó que la próxima semana comenzarán las charlas de educación vial en 26 centros educativos, mientras se trabaja junto al Ministerio de Educación en una plataforma que permita fortalecer la enseñanza sobre seguridad vial, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 63-17.

En representación de la comunidad estudiantil, Erick Miguel Páez, coautor y talento ejecutor del programa, agradeció la oportunidad de participar en la jornada y resaltó el compromiso de los jóvenes con la prevención de accidentes de tránsito.

“Si podemos impactar a una sola persona, será una más que podrá llegar a su casa al final del día”, expresó Páez, al destacar la integración de los estudiantes junto a la Alcaldía, la Fundación Rompiendo Paradigmas, la DIGESETT y el INTRANT.

La iniciativa busca involucrar a estudiantes, instituciones públicas y ciudadanos en la construcción de una nueva cultura vial, mediante la educación, la orientación y la participación comunitaria, con el propósito de reducir conductas de riesgo y contribuir a un tránsito más seguro y organizado en Santiago.

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