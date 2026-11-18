Banco Popular destaca ante misión del FMI su confianza en la economía dominicana y la fortaleza del sistema financiero

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano recibió a una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de las consultas del Artículo IV que realiza el organismo en la República Dominicana, durante un encuentro en el que se analizaron las perspectivas de la economía nacional, la fortaleza del sistema financiero y el desempeño de la entidad bancaria.

La delegación estuvo encabezada por el economista Michael Perks e integrada por Nathaniel Arnold y Rasool Zandvakil, economistas sénior; Ilya Stepanov, economista; Gerardo Peraza, representante residente del FMI en Centroamérica, y Frank Fuentes, representante de la República Dominicana ante el organismo.

Los funcionarios intercambiaron perspectivas con el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, y otros ejecutivos de la institución.

Durante el encuentro, celebrado en la Torre Popular, los representantes del banco expresaron su confianza en las perspectivas económicas del país, sustentada en su estabilidad macroeconómica, política y social, la resiliencia de su economía y la colaboración entre los sectores público y privado.

Asimismo, resaltaron la fortaleza del sistema financiero dominicano y el diálogo permanente que mantiene con las autoridades monetarias y supervisoras, factores que han contribuido a preservar la estabilidad y responder oportunamente a los desafíos del entorno internacional.

Este escenario se enmarca en una economía que registró un crecimiento acumulado de 4.6 % entre enero y septiembre de 2026.

Fortaleza bancaria al servicio del desarrollo nacional

Durante el encuentro, el presidente ejecutivo del Popular destacó la fortaleza del sistema financiero dominicano, su adecuada capitalización y liquidez, así como la gestión prudente que ha caracterizado a las entidades bancarias del país.

En este contexto, el señor Paniagua expresó que “la República Dominicana cuenta con una economía resiliente, estabilidad macroeconómica, política y social, y un sistema financiero sano y robusto. Estas fortalezas nos permiten mirar el futuro con confianza. Desde el Banco Popular mantenemos nuestro compromiso de apoyar a nuestros clientes, financiar los sectores productivos, impulsar la innovación y contribuir a generar mayores oportunidades de desarrollo para los dominicanos”.

Un modelo de negocios diversificado

El presidente ejecutivo presentó a los representantes del FMI los principales indicadores del Banco Popular, destacando la fortaleza de su modelo de negocios, sustentado en una gestión prudente, adecuados niveles de capitalización y liquidez, eficiencia operativa, rentabilidad sostenible y calidad de cartera.

Resaltó también la diversificación de sus operaciones y su participación en el financiamiento de sectores estratégicos para el crecimiento económico, entre ellos las pequeñas y medianas empresas, el turismo, la vivienda, la construcción y los proyectos energéticos, incluyendo las energías renovables.

Señaló que esta presencia permite al Popular contribuir a la generación de empleos, el fortalecimiento del tejido empresarial, la atracción de inversiones y el desarrollo de nuevas oportunidades económicas en distintas regiones del país.

Asimismo, reiteró el compromiso de la institución con una gestión responsable de los riesgos, el cumplimiento de las normas prudenciales y la adopción de las mejores prácticas bancarias.

Transformación digital e inclusión financiera

Otro de los temas abordados fue la inversión sostenida del Banco Popular en tecnología e innovación, orientada a mejorar la experiencia de sus clientes, ampliar el acceso a los servicios bancarios y promover una mayor inclusión financiera.

El señor Paniagua destacó que la transformación digital constituye uno de los pilares estratégicos de la institución, con soluciones que facilitan el acceso de personas y empresas a servicios financieros cada vez más ágiles, seguros y accesibles.

Como ejemplo, presentó los avances de Toke, una solución de pagos digitales que, a tan solo cuatro meses de su lanzamiento, ha contribuido a bancarizar a más de 90,000 personas y ha facilitado a más de 30,000 comercios pequeños nuevas herramientas para recibir pagos y participar en la economía digital.

Estos esfuerzos forman parte de una estrategia de innovación centrada en las necesidades de los clientes, que ha permitido al Popular alcanzar posiciones destacadas en el Ranking de Digitalización de la Banca de la Superintendencia de Bancos.

El encuentro concluyó reafirmando la importancia del diálogo entre las entidades financieras y los organismos multilaterales para intercambiar perspectivas sobre la evolución de la economía dominicana y las oportunidades y desafíos de su desarrollo.

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