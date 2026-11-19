Por Cándido Mercedes

“La vergüenza es un fenómeno complejo que desempeña un papel crucial en la civilización

humana… La vergüenza es una emoción moral. Requiere de un sistema de valores superior que

exija respeto. La vergüenza y el respeto se condicionan mutuamente. Quien no experimenta

vergüenza será incapaz de practicar el respeto”. (Byung-Chul Han: El Respeto).

En su importante libro Nexus, Yuval N. Harari nos recrea la importancia de la

información como instrumento, herramienta vital del conocimiento y, en consecuencia,

de la verdad. Sin embargo, desvela el proceso de la información, que desliza la verdad

como piedra angular civilizatoria y trasciende al mero poder, así: información = poder.

Sabemos, desde la arista de la Sociología de la comunicación, que estaban ahí: el rumor,

la propaganda y la opinión pública, que eran herramientas de operativización de la

hegemonía cultural-ideológica de la clase dominante. La persuasión, la tecnología

blanda, alcanza su estelaridad cuando el mundo de las elites se sobredimensiona a las

clases subalternas.

Sin embargo, Manuel Castells en su colosal obra Comunicación y Poder, se solivianta

para develarnos que: “El poder es la capacidad relacional que permite a un actor social

influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de modo que se

favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder”. Es así

que en la sociedad de la red, de la sociedad digital y de las guerras de la información,

que atravesamos por matices inconmensurables de fake news y junk news, se desborda

la calma cierta de la certidumbre.

La infoxicación que se desprende de la sociedad de la información trae consigo, no solo

la época de la Teatocracia, sino, simultáneamente, la Mediocracia, al fragor y los

tambores del empuje demencial de los rumores, la propaganda y la opinión pública

como armas de dominación. No ya tan solo de la clase dominante en sí misma, sino

como grupos de intereses meramente corporativos, que asumen roles, en tanto

establishment, al tiempo que fragmentan al no tener espíritu de cuerpo de una clase

dominante, que solo opera en la esfera de la economía, no así en la escala ideológica

cultural.

La construcción de significados, generado por la elite económica, no tiene alcance ni

vertical ni de signos simbólicos que expresen sus contenidos. Hoy por hoy, en la tercera

década del Siglo XXI, no cuentan con un centro de pensamiento, los llamados think

tank. ¡Las universidades no reflexionan ni como centro aglutinador ni como

impugnador, de un sistema y de un modelo que hace mucho acusa reformas de cirugías

mayores!

Es en el centro de la sociedad de la red y de las redes, de la era de la inteligencia

artificial, allí donde impera el imperio digital a través del tecnofeudalismo que nos

encontramos como peso de la cotidianidad, con el rumor, la propaganda y la opinión

pública como espacio de una distopía destemplada, que lleva a la muerte del

periodismo, como diría Teodoro León Gross en su magnífico libro: “Y la dinámica de

las trincheras morales en los medios va de la política a todo lo demás, fomentando las

identidades tribales. Y ahí revela con crudeza la degradación de los medios de trinchera

de la libertad de expresión, históricamente, a primera línea de fuego de la pérdida de

pluralidad y la libertad en forma de cancelación”. Como señala Teodoro León “… han

asumido esa deriva y se han convertido, a su modo, en cómplice de esa política”.

Estamos viendo el rumor, la propaganda y la opinión pública como dimensiones del

comportamiento. Pero, ¿qué es el comportamiento colectivo y cómo se expresa en los

medios de comunicación? Para Bruce y Cohen el comportamiento colectivo “Tiene

lugar cuando dejan de ser adecuados los medios formales y tradicionales de hacer las

cosas. Está caracterizado por pautas de comportamiento no estructurados, espontáneos,

emocionales e impredecibles”.

A diferencia de la anonimia que produce el comportamiento colectivo como resultado

del contagio emocional y social, que “valida las turbas, la moda, el furor, la manía

colectiva, asonadas, delirios colectivos”, el rumor y la propaganda se aceleran, se

encienden y crean una llama de generalización a partir de un hecho, un acontecimiento,

que puede ser verdad o no. Sin embargo, el rol esencial a partir de la crisis ontológica es

la pérdida del valor de la verdad a partir del desconocimiento de la validez, la

confiabilidad, la objetividad, el rigor de la noticia y cuándo esta es tal, así como la

pertinencia. Uno de los corolarios de la existencia humana es el sentido de la grandeza,

que es la verdad.

El rumor, la propaganda y la opinión pública no operan a través de las acciones de los

individuos en los espacios públicos. El instrumento de los factores catalizadores, como

arma de control social y dominación, son para crear, por lo general, tensiones,

movilizaciones para la acción y fomentar el germen de socialización de una creencia

generalizada. Aquí no importa si es verdad o mentira, para ellos mañana será otro día.

Solo son sus intereses individuales y particulares. “El yo creo, a mí me parece, una

fuente bien informada me dijo”, “lo que sucedió en Jet Set fue un atentado”. “El

presidente Abinader tiene 70 millones de dólares en un paraíso fiscal”, “El Decreto 693-

24, que amparaba a los arroceros para que Estados Unidos no pudiera exportar el rubro,

fue para ganar las elecciones del 2024”. El Decreto fue en diciembre y las elecciones

fueron en mayo.

El rumor, la propaganda y la opinión pública no singularizan las reacciones emocionales

mediante el contagio emocional, que permite interactuar físicamente, empero, la

provoca de boca en boca a través de las plataformas. Se crea y recrea toda una

dimensión social de sugestionabilidad e impersonalidad. Cuando no creemos lo que nos

están diciendo nos etiquetan, nos estigmatizan, tratan de “ubicarnos” políticamente, de

acuerdo a la información, desinformación, manipulación, fake news o junk news con

que desean “alimentarnos”. El rumor, la propaganda y la opinión pública constituyen

“mecanismos de interacción social que unifican, dirigen y movilizan a grupos de

personas. Reaccionan a un mismo estímulo o situación de incertidumbre”. Crean

expectativas, ansiedad, angustia y movilizan. No ocurre como dimensión física, sin

embargo, generan las disposiciones de acción y decisión a partir de su “información”.

El rumor, hoy en día, en la era de mayor información, en lo que se ha denominado

infoxicación dada la infocracia, como nos diría Byung-Chul Han acusa una mayor

tendencia de difusión, expresión de que buena parte de lo revelado no guarda relación

con la verdad, trayendo consigo que en una sociedad que no lee, los prejuicios y

aversiones se prolongan en el imaginario colectivo. La característica medular del rumor,

el quid pro quo es que la información suministrada no es la avalada por los hechos, no

hay evidencias empíricas, factuales. Se construyen en un mero relato, vacío de

contenido real, la realidad real no existe. Ello cobra más cuerpo, más dimensión, cuando

existe escasez de información verificada y que nos encontramos con ansiedad y a veces

angustia, por la ausencia y lentitud de difusión y socialización. Es lo que da más entrada

al pánico.

Junto con el rumor suele operar la propaganda, como parte de la guerra de la

información, y, por lo tanto, está el calado de la manipulación, pues generalmente es

sesgada, responde a un determinado punto de vista, donde lo emocional y los

sentimientos es lo que mueven y motivan para poder crear y crecer en el universo del

emisor. La base de la propaganda, en gran medida, es distorsionar. Como nos señala

Richard Stengel en su libro Guerras de la Información: “Lo más inquietante es que la

desinformación se difunde a través de unos medios que erosionan la confianza en el

discurso público y en los procesos democráticos. Los desinformadores no pretenden que

les creamos a ellos necesariamente; no quieren que creamos a nadie. Es más, tal y como

están las cosas, hay una convergencia de intereses económicos, entre los

desinformadores y las plataformas: ambos ganan dinero cuando la desinformación se

hace viral”.

En la sociedad dominicana los gobiernos de los últimos 30 años no han utilizado la

propaganda como un vehículo efectivo para contribuir a las soluciones de la sociedad.

Se atrincheran en ella como vínculo para atraer, reclutar y mantener alienada a una

sociedad muy poco educada, la cual es más vulnerable a los efectos de la dominación

blanda. Es así como al mismo tiempo, la posverdad, que es en esencia rumor y

propaganda, flagela a la democracia. Conspiran en contra de la democracia, dado que la

base de la democracia es la cultura dialógica, el pluralismo de valores. Allí donde la

verdad política y la verdad factual se alinean y el abismo entre poder y política se

achica.

Manuel Arias Maldonado en su libro Posverdad y democracia nos ilustra “… así parece

creerlo nuestra época, alarmada por el efecto de la desinformación, credibilidad del fake

news, éxito del populismo. Desde este punto de vista, la democracia se encontraría hoy

en peligro, porque los ciudadanos han perdido la capacidad de distinguir la verdad de la

mentira y los medios tradicionales han dejado de cumplir su función moderadora”.

Estamos conteste que el rumor, la propaganda y la opinión pública en la actual era, han

solidificado la intoxicación populista y propician el deterioro institucional. Tal vez, aquí

obedece, mayormente, a una partitura exógena donde los actores secundarios, que

somos este mundo periférico, no alcanzamos a comprender. Replicamos sin reflexionar,

creando honduras, fragmentaciones, que no representan a nuestra formación social,

como es la crisis del bienestar en Europa.

Visited 3 times, 3 visit(s) today