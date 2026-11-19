Participación Ciudadana (PC) presentó el estudio “Propuestas de modificación de las leyes de Régimen Orgánico Electoral (núm. 20-23) y de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas (núm. 33-18)”, durante un encuentro de socialización orientado a contribuir al debate sobre la reforma del sistema electoral dominicano.

El estudio se enmarca en el proyecto «Laboratorio de Paridad: Fortaleciendo el liderazgo político de las mujeres en República Dominicana (Parity Lab)», desarrollado por Participación Ciudadana y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), con el apoyo de la Unión Europea.

La investigación tiene como objetivo identificar barreras normativas e institucionales que limitan la participación política y formular propuestas de modificación legal que favorezcan una representación más equitativa, procesos internos más democráticos y una mayor transparencia en el financiamiento de los partidos y las campañas.

Entre sus hallazgos, el estudio señala que, a agosto de 2026, las mujeres ocupaban menos de un tercio de los puestos en cada una de las máximas directivas de los tres partidos mayoritarios. También identifica dificultades para acceder a candidaturas y recursos de campaña, así como debilidades en los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas.

Frente a estas barreras, el documento propone establecer listas de candidaturas integradas por un 50% de mujeres y un 50% de hombres para diputaciones, regidurías y vocalías en cada demarcación. Esta medida se complementaría con la alternancia de mujeres y hombres desde la primera hasta la última posición de la boleta, para evitar que las candidatas sean concentradas al final de las listas.

Otra de las propuestas busca asegurar recursos para la formación de liderazgos. Del presupuesto que los partidos destinan a educación y capacitación política, se reservaría un 30% para las mujeres, un 30% para jóvenes de hasta 30 años y un 40% para la militancia en general. El documento también plantea registros diferenciados y consecuencias por el uso inadecuado o la falta de justificación de los fondos reservados.

En cuanto a las campañas, el estudio propone que las candidatas reciban una proporción de los fondos públicos no inferior a su presencia entre las candidaturas del mismo nivel electivo. Por ejemplo, si las mujeres representan la mitad de las postulaciones a diputaciones de un partido, sus campañas recibirían, en conjunto, al menos la mitad de los recursos públicos destinados a esas candidaturas.

La publicación también plantea fortalecer la fiscalización mediante plazos claros para presentar presupuestos e informes de ingresos y gastos, la comprobación de lo declarado y la publicación de reportes, auditorías y sanciones firmes en formatos accesibles para la ciudadanía.

Estas propuestas forman parte del trabajo de Parity Lab para identificar obstáculos a la igualdad política, generar información accesible y promover espacios de diálogo entre organizaciones sociales, actores políticos y autoridades electorales. El proyecto busca fortalecer las capacidades para impulsar cambios institucionales que favorezcan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.

La actividad contó con la asistencia de representantes de la Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, organismos internacionales, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.

Participación Ciudadana invita a la ciudadanía, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y los actores del sistema político a conocer las propuestas y aportar al debate. El estudio completo puede consultarse y descargarse en pciudadana.org.

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