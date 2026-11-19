Santo Domingo, noviembre de 2026. — Con una asistencia superior a las 100 personas, la Asociación por el Bienestar de los Adultos Mayores (ABAM) celebró a casa llena la segunda edición de Movimiento Dorado, realizada el jueves 5 de noviembre en el lobby central de Galería 360, en un encuentro que combinó aprendizaje, actividad física, integración y reconocimiento.

La jornada inició con las palabras de Maia De Láncer, presidenta de ABAM, quien compartió cómo la experiencia de cuidar a sus padres y el legado de servicio comunitario de su familia inspiraron el nacimiento de la organización.

Durante su intervención planteó una reflexión: «¿Por qué, si todos queremos vivir muchos años, nos preparamos tan poco para envejecer?», invitando a asumir el envejecimiento como una responsabilidad colectiva.

De Láncer destacó los avances de ABAM desde su constitución en febrero de 2025, entre ellos más de 40 encuentros y actividades, la sensibilización de alrededor de 400 niños y niñas mediante el proyecto Guardianes de los Adultos Mayores y cuatro jornadas oftalmológicas realizadas junto a UOC Clínica Oftalmológica, que han beneficiado a aproximadamente 100 personas mayores.

La actividad fue complementada con la intervención de la Dra. Alexandra Castillo, geriatra e internista, quien ofreció la conferencia «Vivir, cuidar y envejecer con propósito», una charla dinámica y participativa en la que los asistentes compartieron preguntas y reflexiones sobre la autonomía, el propósito de vida y la importancia de cuidar la salud física, mental y social.

El entusiasmo continuó con una sesión de ejercicios adaptados dirigida por Carlos Crispín, diseñada para promover el movimiento respetando las distintas capacidades y limitaciones de los participantes. La celebración culminó con una animada sesión de Zumba Dorada a cargo de Rosanna Escaño.

Durante el encuentro se entregaron reconocimientos especiales al Dr. Servando Santana, por su compromiso con la salud visual de las personas mayores y su contribución a las jornadas oftalmológicas; a la Dra. Alexandra Castillo, por su generosidad y acompañamiento a ABAM desde sus inicios; y a la Dra. Karina Quiñones, por su constante colaboración y compromiso con el bienestar de las personas mayores y sus cuidadores.

Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar al conmemorarse el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, cuando ABAM reunió a los cuidadores familiares presentes para rendirles un reconocimiento simbólico, recordándoles que quienes cuidan también merecen ser cuidados.

Los asistentes disfrutaron, además, de degustaciones ofrecidas por NTD Ingredientes, con productos libres de gluten y azúcar, Energy Cao y Renovar Platinum, así como de productos de Vita Salud.

La realización de Movimiento Dorado 2026 contó con el apoyo de Galería 360, AFP Popular, Gold’s Gym, Servipro, Fundación LAM, UOC Clínica Oftalmológica, Home Dental, Páramo & Forastieri, Fundación NTD, Create Sign Solutions, Canto Rodado, Skuadra y Maná Studio Creativo.

Con esta segunda edición, ABAM reafirma su compromiso de escuchar a las personas mayores, aprender de ellas y construir junto a ellas, impulsando una República Dominicana mejor preparada para envejecer con dignidad, autonomía y oportunidades de participación.

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